Seltsames Ende: Volley Youngstars legen Saison ad acta

Einen richtigen Abschluss hatten die Zweitliga-Volleyballer des TSV Mimmenhausen. Mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:20) gewannen sie das letzte Saisonspiel gegen Schwaig am vergangenen Samstag in Salem und sicherten sich die Vizemeisterschaft. Diese Platzierung verdienten sich die Mimmenhausener mit einem starken Finish. Aus den letzten fünf Spielen fuhren sie 13 Zähler ein. Wie die Volleyball-Bundesliga verkündete, hat der TSV seine Lizenzunterlagen fristgerecht eingereicht und tritt in der kommenden Spielzeit als eines von 13 Teams wieder in der 2. Bundesliga an. (nib)