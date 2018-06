Selbsthilfegruppe richtet sich an Stalking-Betroffene

Im Bodenseekreis soll es bald eine neue Selbsthilfegruppe für Stalking-Betroffene Frauen geben. Die Gruppe soll sich regelmäßig in Friedrichshafen treffen, um sich über ihre Lebenssituation auszutauschen und gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, trotz Stalking wieder Normalität entstehen zu lassen. Auch sollen Fachleute in die Gruppe eingeladen werden.

Der Begriff „Stalking“ kommt aus dem Englischen und kann mit „unerwünschtem Nachstellen“ übersetzt werden. Betroffen sind ganz überwiegend Frauen. Stalking hat viele Gesichter: Häufig werden Betroffene zu jeder Tages- und Nachtzeit belästigt, fasst das Landratsamt in der Pressemitteilung zusammen. Der Stalker oder die Stalkerin versucht, ständig in der Nähe des Opfers zu sein. Verfolgung, Nachlaufen, Hinterherfahren gehören dazu. Es werden zum Beispiel auch Nachrichten am Auto oder an der Haustür hinterlassen. Manche Opfer werden mit unerwünschten Geschenken und Blumen belästigt oder es kommt gar zum Eindringen in die Wohnung und zur Zerstörung von Eigentum, bis hin zu tätlichen Angriffen. Mit all diesen Handlungen versucht der Stalker, sein Opfer hartnäckig zu einer (neuen) Beziehung zu drängen. Viele Stalking-Betroffene werden von ihrem Ex-Partner verfolgt. Aber es gibt auch das anonyme Stalking, bei dem eine alltägliche Begegnung ausreicht, um zum Opfer zu werden.

Die Auswirkungen auf die Lebenssituation und letztlich auf die Gesundheit der gestalkten Personen reichen von der Einschränkung des sozialen Lebens, bis hin zur Isolation. Gestalkte Frauen leben oft in Angst und Hilflosigkeit, leiden unter Depressionen, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen und manchem mehr. In der neuen Gruppe sollen diese Frauen die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und sich über Hilfsmöglichkeiten zu informieren sowie gegenseitige Unterstützung zu erfahren.