Selbsthilfegruppe Muskelverkrampfung – Dystonie Bodenseekreis

Die Dystonie-Selbsthilfegruppe lädt zu ihrem nächsten Gruppentreffen am Samstag, 29. Ja-nuar, ein. Unklar ist noch, ob das Treffen in Präsenz, per Telefon oder online stattfindet. Die Selbsthilfegruppe bittet um verbindliche Anmeldung bis zum Dienstag, 25. Januar, bei Annette Daiber unter Telefon 07542 / 95 36 05 0 oder über Email an annette.daiber@rg.dystonie.de. Hier erhalten Interessierte auch alle weiteren Informationen.

Die Gruppe, die Menschen im ganzen Bodenseekreis anspricht, möchte bei ihrem nächsten Treffen konkret über Vorträge bei der Jahrestagung sprechen. Menschen mit Dystonie leiden, wie es in der Mitteilung der Selbsthilfegruppe weiter heißt, unter unwillkürlichen und länger anhaltenden Muskelverkrampfungen. Meist äußern sich Dystonien in Fehlhaltungen und Verkrampfungen. Da Dystonie zu den seltenen Erkrankungen gehört, stoßen die Betroffenen oft auf Unverständnis, berichten die Mitglieder der Selbsthilfegruppe weiter. In der Gruppe erfahren Teilnehmerinnen udn Teilnehmer mehr über das Krankheitsbild und die Behandlung. Sie haben zudem die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen und Angehörigen zu unterhalten.