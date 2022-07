Selbsthilfe bei Clusterkopfschmerz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Clusterkopfschmerz-Selbsthilfegruppe (CSG e.V.) Sigmaringen-Ravensburg-Bodenseekreis traf sich am 9. Juli zum regen Informations- und Erfahrungsaustausch. Bei diesem Treffen war der in Friedrichshafen ansässige Schmerztherapeut Dr. Gerald Asshoff zu Gast und brachte viele neue Informationen über diese seltene Erkrankung mit. 12 Mitglieder waren aus der Region hierfür angereist und es fanden wertvolle Gespräche in gemütlicher Atmosphäre statt. Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Dr. Asshoff für seine Unterstützung.

Hilfe & Info: 0800 111444815 (gebührenfrei) / www.clusterkopfschmerz.de Foto: KGA