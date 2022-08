Selbstgesäte Radieschen schmecken besonders gut

Für den Kindergarten St. Antonius und besonders für die Kinder des Projekts „AckerRacker“ ist dieser Dienstagvormittag ein besonderer Tag. Ernten ist angesagt und neues Einsäen und Pflanzen.

Seit rund zwanzig Jahren leitet Sibylle Krauß den fast versteckt liegenden Kindergarten im Fröbelweg im eng bebauten Gebiet hinter den Hochhäusern beim Städtischen Friedhof. Wer zum ersten Mal hinkommt, ist überrascht über die große Fläche, den großen Rasenplatz, der sich direkt an den Kindergarten anschließt. Ohne das Gelände verlassen zu müssen, sind die Kinder sofort im Freien – ideale Bedingungen.

Da ist auch Platz für den kleinen, sorgsam gepflegten Gemüsegarten direkt hinter dem Gebäude. „Der städtische Bauhof hat auch immer gut mitgeholfen, beispielsweise wenn es um Humus ging“, sagt Sybille Krauß. Ihr ist es wichtig, dass die Kinder in und mit der Natur aufwachsen, dass sie den Kreislauf der Natur miterleben, das Säen wie die ressourcenschonende Pflege der Pflanzen und das Ernten. Die Kinderkonferenz darf mitentscheiden, was im Garten wachsen soll. Kürbis, Zucchini oder Kartoffeln gibt es dann zum zweiten Frühstück. Mitsamt ihrem Team ist die Leiterin stolz, dass sie in das Förderprogramm „AckerRacker“ des Berliner Sozialunternehmens „Acker e.V.“ aufgenommen wurden und damit professionelle Unterstützung samt wertvollen Tipps erhalten. Dabei ist erwiesen, dass die teilnehmenden Kita-Kinder nicht nur ihre Wertschätzung für die Natur steigern, sondern ebenso ihre Beziehungen zueinander und ihre motorischen Fähigkeiten verbessern.

An diesem Morgen dürfen die Gäste, auch die sponsernde Sparkasse ist vertreten, miterleben, wie geerntet wird. Fruchtfolge bestimmt hier den Anbau. Auf Pflanzen, die den Boden sehr beanspruchen, folgen andere, die ihm das hinzufügen, was er jetzt besonders braucht. Mulche ist ihnen sehr wichtig. Die Kinder stellen Fragen, lernen nebenbei eine Menge. Es sind vor allem die Größeren beteiligt, die im Herbst in die Schule kommen.

„Da sind ja Würmer drin“, stellt einer fest und erfährt, wofür diese gut sind. Vorsichtig werden Kartoffeln herausgepult. Nach der Ernte wird das Beet wieder sorgfältig hergerichtet. Ein Stiel wird auf den Boden gelegt und etwas eingetreten, um eine gerade Linie zu ziehen. Dann kommt mit Sand vermischter Radieschen-Samen in die Kerbe. Die Betreuerinnen achten darauf, dass jedes Kind darankommt, und fragen nach – eine Form des spielerischen Lernens. Ganz selbstverständlich kommt da auch Gemüse dran, das die Erwachsenen nicht in so guter Erinnerung haben – wer war als Kind schon scharf auf Spinat. Zwischendurch dürfen die Kinder etwas trinken. Sie sind fest bei der Sache, sind auch nach einiger Zeit keineswegs erlahmt. Zusammen wirken sie wie ein eingespieltes Team, man versteht sich. „Ihr wollt alle gießen?“, fragt eine Betreuerin und sofort sind alle Finger oben.