Selbstgebackene Überraschungen für Klinikmitarbeitende

Linzertorte, Gugelhupf, Käsekuchen, Schokokuchen, Mohnteilchen, Muffins, Apfelkuchen, Weihnachtsplätzchen in 19 Schachteln hübsch verpackt von 13 Frauen der Aktion #wirsagendanke, sind jetzt im Klinikum Friedrichshafen angekommen. Karin Amann, Pflegedienstleiterin des Zentrums Innere Medizin, sei aus dem Stauen ob der vielen liebevollen Kalorienbomben kaum noch raus, heißt es in der Mitteilung: „Das ist so toll. Vielen herzlichen Dank im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen“. Zum vierten Mal konnten die beiden Initiatorinnen Denise und Stefania Mitbäckerinnen gewinnen, deren Backwerke erneut auf große Freude bei den Mitarbeitenden stießen. Erst wenige Tage zuvor hatte Felicia Gößler, duale Studentin im MCB, nicht weniger als 36 Brotlaibe für die Pflegekräfte des Klinikums gebacken und zusammen mit einem Becher Frischkäse auf allen Stationen verteilt: Bild: MCB