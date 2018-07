Sekunden vor dem Start zum zweiten Firmenlauf

Bürgermeister Andreas Köster hält die Pistole schon in die Luft, um den zweiten Firmenlauf in Friedrichshafen zu starten. Über 3800 Läufer sind gestern an der Messe gestartet, der erste, Richard Ringer war schon nach 16 Minuten wieder im Ziel. Dicht gefolgt von Hans Daugaard Nilsson, Teammitglied der Schwäbischen Zeitung. Fünf Kilometer lagen hinter den Läufern, die sie bei hochsommerlichen Temperaturen absolviert haben. Nach der Premiere im Vorjahr feiert der Firmenlauf mit einem beachtlichen Teilnehmeranstieg einen echten Erfolg. Dabei ging es nicht um sportliche Höchstleistung, sondern um den Spaß, sich gemeinsam körperlich zu betätigen. Lesen Sie morgen mehr zu diesem Spektakel, wegen dem die Zufahrten zur Messe kurz vor dem Start noch mächtig verstopft waren. Foto: Ralf Schäfer