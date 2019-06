Seit 44 Wochen versammeln sich jeden Freitag nicht nur Schüler und junge Erwachsene unter dem Motto „Friday for Future“, um in einer friedlichen Demonstration auf die Klimanotstände aufmerksam zu machen, sondern auch Interessierte jeden Alters. In Aachen sind am Freitag mehrere zehntausend Menschen aus insgesamt 16 europäischen Ländern zusammen gekommen, um ihre Stimmen für eine fairere Klimapolitik zu erheben. Auch aus Friedrichshafen reisten über 30 Demonstranten an.

Felix Semmler aus Salem-Mimmenhausen war einer der Teilnehmer und er erlebte die Großdemonstration so, dass viele Menschen aus den verschiedensten Teilen der Welt sich versammelt haben, um gemeinsam für die selben Werte einzustehen. „Es war wundervoll zu sehen, wie Menschen ihre Vorurteile und Grenzen in den Köpfen abgelegt haben, um dann Seite an Seite für unsere Zukunft zu demonstrieren“, sagte Felix Semmler. Dass der Klimawandel längst nicht nur einzelne Nationen betrifft, beweise die hohe Zahl der international angereisten Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten.

Sonderzug aus Basel

Über 30 Demonstranten aus Friedrichshafen und Umgebung fuhren in der Nacht zum Donnerstag mit Zügen nach Basel, wo sie von einem Sonderzug nach Aachen gebracht wurden. Der Häfler Julian Klemm empfand die Anreise als angenehm: „Ab dem Moment, in dem man in Basel in diesen riesigen alten Zug gestiegen ist und mit Menschen aus teilweise anderen Ländern durch die Nacht gefahren ist, war super Stimmung.“

Aktive Beteiligung wichtig

In Aachen angekommen wurde ein improvisiertes Bettenlager in einem speziell ausgewiesenen Parkhaus bezogen und Plakate mit Parolen wie „Mach’s wie der Berliner Flughafen – Boykottiere Flüge“ oder „Act now or swim later“ ausgepackt. Nach ungefähr zwei bis drei Stunden sind die Demonstrantinnen und Demonstranten am Ziel in Aachen angekommen, wo eine große Bühne auf sie wartete. „Dort gab es viele internationale Reden aber auch Musik von beispielsweise ‚Culcha Candela‘ oder ‚MoopMama‘“, erzählt Niclas Reutter aus Überlingen. Er schätzt es, dass die Bewegung Fridays for Future viel prominente Unterstützung bekommt. So habe die Band „Culcha Candela“ nach ihrem Konzert die Wichtigkeit aktiver Beteiligung betont, wenn es um Themen wie Klimawandel gehe.

Die Großveranstaltung inspirierte viele Häfler, mit ihren wöchentlichen Demonstrationen am See weiterzumachen. Niclas Reutter hofft auf mehr Toleranz und Verständnis von anderen Generationen.

Auch Conny Semling aus Friedrichshafen spricht die Politiker an, weiterhin Beteiligung zu zeigen: „Es ist wichtig, dass wir dem Gemeinderat durch die Demonstrationen weiterhin klar machen, wie wichtig eine nachhaltige Stadtentwicklung und der Umweltschutz in Friedrichshafen sind.“