Seit fast vier Wochen ist Straße gesperrt - doch es passiert überhaupt nichts

Wenn in Wohnungen und Häusern die Lichter ausgehen, die Menschen schlafen oder ihren Feierabend in Kneipen begießen, dann macht sich Anni Waschkowitz auf den Weg zur Arbeit. Sie trägt die „Schwäbische Zeitung“ aus und ist jede Nacht in der Biberacher Innenstadt unterwegs. Mal mehr, mal weniger belebt. Doch selbst in den dunkelsten Ecken ist Waschkowitz nicht allein.

Es ist Punkt zwölf Uhr nachts. Anni Waschkowitz schiebt ihren Zeitungswagen durch die Eingangstür der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“.