Seit 50 Jahren im SPD-Ortsverein

Für 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD und im Ortsverein Ailingen hat Ortsvereinsvorsitzender Peter Lutat bei der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Jakobine Schüle geehrt. Sie trat in der Amtszeit von Willy Brandt als Bundeskanzler in die SPD ein und hat während ihrer Mitgliedschaft viele Höhen und Tiefen der SPD sowie des Ortsvereins miterlebt, heißt es in einer Mitteilung. Jakobine Schüle bekam eine Urkunde und die Ehrennadel überreicht sowie ein Präsent des Ortsvereins.