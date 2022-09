Seit 40 Jahren Übungsleiterin der Turnerschaft

Vor mehr als 40 Jahren, im Juni 1982, übernahm Klara Schweizer nach erfolgreicher Übungsleiter-Ausbildung beim Schwäbischen Turnerbund die Gymnastikgruppe der Ludwig-Dürr-Schule in Jettenhausen. Bereits als Kind war sie 1956 in die Turnerschaft eingetreten, und so war es im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis sie Übungsleiterin wurde und eine Gruppe übernahm, berichtet die Turnerschaft in einem Pressebeitrag.

Mit Freude und hoch motiviert kommen die Teilnehmerinnen Montag für Montag in die Halle, und es sind noch knapp die Hälfte der Gymnastinnen aus der Anfangszeit dabei, heißt es weiter. Auch im Breitensport habe sich ein Wandel vollzogen, heute gehe es mehr um gesundheitliche Aspekte. Daher bot der Schwäbische Turnerbund ab 1994 eine Zusatzausbildung „Sport in der Prävention“ an, die Klara Schweizer 1996 absolvierte und damit die Lizenz „P“ im Gesundheitssport erwarb. Um die Sportstunden abwechslungsreich und auf dem neuesten Wissensstand zu gestalten, besuche sie regelmäßig die Fortbildungskurse beim STB, was auch für die Lizenzverlängerung erforderlich ist. Außerdem motiviere sie seit fast 25 Jahren die Teilnehmerinnen zum Ablegen des Sportabzeichens mit dem „Lady-Tag“.

So treffen sich die Frauen nicht nur in der Turnhalle, sondern pflegen auch sonst das Miteinander mit Ausflügen, Stadtführungen, Hüttenaufenthalten und der Feier von runden Geburtstagen. Das 40-jährige Bestehen war natürlich der beste Anlass, um sich zu einem gemütlichen Nachmittag in der Gartenanlage „Rotachbogen“ zu versammeln.

Ein weiteres Glanzlicht feierte die „Vorführgruppe Klara Schweizer“, denn auch für sie begann 1982 alles mit der Weltgymnaestrada in Zürich. Eine Gruppe von Frauen hatte sich gemeldet, um beim Bild des Deutschen Turnerbundes mitzuwirken. Klara Schweizer, Christa Deisenberger und Ingrid Otto waren damals schon dabei. Heute bestehe die Gruppe aus elf Gymnastinnen, die sich in von 1983 bis 2011 mit folgenden Teilnehmerinnen festigte: Edeltraud Kiefer, Gertrud Rominger, Ursula Schlegel, Beate Hohl, Michaela Lemp-Geiger, Eveline Leber, Monique Schönfeld und Lidia Gaida.

In dieser Zusammensetzung vertrete die Gruppe erfolgreich die Turnerschaft auf Vereins-, Gau- und Landesebene. Die Höhepunkte sind die Deutschen Turnfeste und die Weltgymnaestraden, die jeweils alle vier Jahre versetzt stattfinden. So reiste die Gruppe zu zehn Deutschen Turnfesten in viele Großstädte und Regionen und zu zehn Weltgymnaestraden in ganz Europa, zum Beispiel Schweiz, Dänemark, Niederlande, Schweden, Portugal, Österreich und Finnland und auch nach Berlin. Auch werde die Gruppe immer wieder zu Veranstaltungen eingeladen wie zur Turngala, zu Seniorennachmittagen, zur Fasnet, zu Sommerfesten und auch zu Jubiläumsveranstaltungen wie des Tennisclubs Fischbach, der TSG Ailingen sowie des TV Langenargen und der Selbsthilfegruppe nach Krebs.

Für das 40-Jährige hatten sich die Gymnastinnen eine Überraschung für ihre Leiterin ausgedacht und einen Wochenend-Ausflug nach Zürich organisiert, also zu den Wurzeln der Vorführarbeit. Mit einem unvergesslichen Festabend im WYC Seemoos wurde nochmals gefeiert. Es sei sicherlich sehr ungewöhnlich, dass eine Gruppe über 40 Jahre bestehe und nach wie vor motiviert beim Einstudieren von neuen Choreographien sei. Dies zeige die freundschaftliche Verbundenheit der Frauen. Dreh- und Angelpunkt sei die Gruppe um Klara Schweizer, bei der sich die Mitglieder aus vollem Herzen für das Engagement und die Kreativität bedanken, betont die Turnerschaft. Nach dem Motto: „Freude an der Bewegung“ habe die Gruppe bereits das nächste Ziel vor Augen und zwar im Oktober die Sportgala in Ravensburg und für 2023 die 11. Weltgymnaestrada in Amsterdam.