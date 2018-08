Seit 20 Jahren inaktiv, jetzt ist der Blitzer abgebaut

Aufmerksame Autofahrer haben es sicher längst bemerkt: An der Ampelanlage an der Kreuzung Ailinger/Ehlers-/Keplerstraße fehlt das kleine Kästchen zur Überwachung von Rotlichtverstößen, das dort über Jahrzehnte einen festen Platz hatte. Die Stadt hat es abbauen lassen – 20 Jahre, nachdem die Anlage letztmals in Betrieb war.

Möglicherweise hat das kleine Kästchen in den vergangenen Jahren ja den einen oder anderen Autofahrer davon abgehalten, bei Rot über die Kreuzung zu fahren. Aktiv war die Anlage allerdings schon lange nicht mehr. Wie Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadtverwaltung, informiert, sei die Überwachung schon vor 20 Jahren eingestellt worden, weil es keine nennenswerten Verstöße gegeben habe. Im Zuge der jüngsten Straßenbauarbeiten ist das Gerät nun abgebaut worden.

Eine andere, noch aktive Anlage, die die Rotphasen einer Ampel überwacht, steht am Maybachplatz beim MTU-Werk an der Abbiegung zur Keplerstraße. Sie überwacht die Fahrtrichtung auf der B 31 in Richtung Colsman-Knoten, Bodensee-Center. Das ist nach Aussagen der Stadtverwaltung derzeit die einzige Kamera, die noch eine Ampelanlage überwacht und die noch von der Stadt Friedrichshafen betrieben wird. Alle anderen fest installierten Blitzanlagen sind an den Straßen dieser Stadt nur noch zur Überwachung und Messung von zu hohen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge installiert.