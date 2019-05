Als Hagen Rether sich dann doch noch „richtig“ an den Flügel im proppenvollen Bahnhof Fischbach setzt, improvisierend „Somewhere Over The Rainbow“ und „When You Wish Upon A Star“ streift und dem Publikum rät: „Machen Sie sich eine Liste mit allem, wofür Sie dankbar sein können“, ist es bereits 23.45 Uhr und Rether hat netto drei volle Stunden gespielt. Wobei „gespielt“ natürlich das falsche Wort für die Performance des Kabarettisten aus Essen ist.

Hagen Rether fläzt sich den ganzen Abend auf einem Bürostuhl, lehnt am Flügel und spricht. Beginnt bedächtig, kommt vom Small Talk zu Themen, die ihn bewegen. Das sind nur selten tagesaktuelle Nachrichten oder Politiker wie Trump („Der stammt in dritter Generation von Deutschen ab, ein Musterbeispiel für missglückte Integration“) oder die Granden der CSU: „Wenn Söder nach dem Wahlkampf noch sagen kann, er sei Christ, dann bedeutet das C gar nichts mehr. Typen wie den Dobrindt hat Diether Krebs in Sketchup immer gespielt. Der Strauß ist doch jeden Tag froh, dass er tot ist.“

Rethers zentrales Thema ist die Gesellschaft, sind diverse Minderheiten und die weiße, biedere, heterosexuelle und Fleisch verzehrende Mehrheit, also im Prinzip wir alle. Rether hält nicht dem Staat oder den Politikern den Spiegel vor, sondern uns. Wie wir durch Nichtstun zum Verfall der Welt, des Ökosystems und schließlich von uns selbst beitragen – Stichwort Fleischkonsum, Rether ist seit langem Veganer und erklärt die Vorteile und wie man dahin kommt. Wie wir durch Wegschauen und Wegdrücken Fehlentwicklungen zulassen: „Nazis bei der Bundeswehr? Überall hätte ich die erwartet, aber da doch nicht. Man kann froh sein, dass die da nicht mit funktionstüchtigen Waffen in Berührung kommen.“

Bis einem das Lachen im Halse stecken bleibt

Alles sei eingetreten, wovor die Wissenschaft oder grüne und linke Politiker immer gewarnt hatten: Natürlich ist Rether links und stolz darauf. Er ist intelligent, er beobachtet präzise und zieht so kluge Schlussfolgerungen, dass einem das Lachen häufig im Halse stecken bleibt. Ohne große Gesten, ohne große Variation in Tempo und Dynamik schafft er es, das Publikum komplett in seinen Bann zu ziehen, nein: in den Bann seiner Worte. Bei Rether geht es tatsächlich um Inhalte. Die 90 Minuten der ersten Hälfte vergehen wie im Flug – die meisten seiner Kollegen wären dann schon bei der Zugabe.

Immer wieder dreht er die Realitäten und Perspektiven um, wenn er etwa Sex-Touristen kurzerhand von Thailand nach Norderney fahren lässt oder den Stammtisch zitiert: „Wenn wir nicht aufhören mit dem ganzen Öko-Wahnsinn, dann haben wir bald zu viele Urwälder!“ Vordergründig sind seine Pointen wirklich lustig, aber man merkt schnell, dass gewaltig etwas schief läuft: „Wir haben ein System entwickelt, wo die Glühbirne festgehalten und das Haus gedreht wird.“

Natürlich gehören Kirche und Vatikan zu seinen favorisierten Zielscheiben: „Wissen Sie, warum die Kirche so reich ist? Weil die Bischöfe so viel arbeiten. (…) Alle Menschen sind gleich. Das glaube ich erst, wenn es die erste schwarze, lesbische Päpstin gibt, und an dem Tag werde ich katholisch!“

Einer der vielen schönsten Sätze des Abends: „Seit Jahrzehnten versprühen wir Insektenvernichtungsmittel, und jetzt wundern wir uns, dass die Insekten vernichtet sind. Recht hat er.