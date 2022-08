Sehbehinderte setzen Segel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Lionsclub Stuttgart Fernsehturm hat sehbehinderte Jugendliche zu einem Segeltörn an den Bodensee eingeladen.

Startpunkt war der Hafen des Württembergischen Yachtclubs in Friedrichshafen, an welchem zwei Segelboote aus eigenen Reihen der Lionsmitglieder für diese Activity am Sonntag, 10. Juli zur Verfügung standen.

Sehbehinderte Jugendliche der Nikolauspflege aus Stuttgart haben so die Chance, als ganz besondere Freitzeitactivity Wellen, Wind, Sonne und das Schaukeln der Boote selbst zu erfahren.

Nach einer kurzen Einweisung und Anziehen der Schwimmwesten vor dem Ablegen ging es für die vier Jugendlichen in Begleitung von zwei Erzieherinnen der Nikolauspflege, sowie den Skippern und Co-Skippern des Lionsclubs auf den etwa vierstündigen Segeltörn bei besten Wetterbedingungen.

Die vielen Geräusche die ein Segelboot im Wind und Wellengang produziert, sind ganz neue Erfahrungen für die jungen Erwachsenen, da noch keiner der „Blinden Passagiere“ zuvor auf einem Segelboot war. Zwei der begeisterten Jungsegler wuchsen über sich hinaus und ergriffen selbst das Steuer auf hoher See und lenkten die Boote intuitiv in den Wind. Auch für ein kühles Bad im See blieb noch Zeit.

Die Freude und Begeisterung aller Beteiligten war groß und so endete der Segeltag mit ganz verschiedenen nachhaltigen Eindrücken, glücklichen Gesichtern und einer tiefen Zufriedenheit, dieses Segelabenteuer organisiert zu haben. Es soll ein fester Bestandteil auch in der Zukunft werden.

Die Betreuerinnen der Nikolauspflege bedankten sich für den schönen Tag.

„Unsere Teilnehmenden waren sehr beeindruckt und des vollen Glücks. Sie haben unsere Jugendlichen (und uns) einen ganz zauberhaften Tag beschert. Sie haben uns mit so viel Sympathie, Interesse an unserer Arbeit und dem Alltag unserer Jugendlichen aufgenommen, dass wir diesen Tag nie vergessen werden.“

Der Lionsclub Stuttgart Fernsehturm hat die Partnerschaft erst Ende 2021 neu ins Leben gerufen und unterstützt auch die an die Nikolauspflege angegliederte Tilly-Lahnstein-Schule mit einem Scheck über 3000 Euro im Mai. Die Schule ist eine berufliche Schule mit Internat für blinde und sehbehinderte Jugendliche und junge Erwachsene und verhelfen den Schülern zu qualifizierten, staatlich anerkannten Abschlüssen und somit zu einem guten Start ins Berufsleben.