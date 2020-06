Segler retten Vater und Sohn aus hilfloser Lage

Ein Mann und sein neun Jahre alter Sohn sind am Samstagnachmittag bei Fischbach mit ihrem Ruderboot auf den See hinausgerudert. Laut Polizeibericht trank der 51-jährige Vater vor und während der Fahrt Alkohol. Dazu kam noch ein ablandiger Nordostwind mit drei bis vier Windstärken, der laut Polizei selbst für nüchterne und erfahrene Wassersportler eine Herausforderung darstellen würde. So gelang es Vater und Sohn nach einem mehrstündigen Aufenthalt auf dem See nicht mehr, mit ihrem Ruderboot aus eigener Kraft ans rettende Ufer zu kommen.

Eine aufmerksame Segelbootbesatzung bemerkte die hilflose Lage und schleppte das Boot daraufhin in den Fischbacher Sportboothafen. Den Seglern fiel schnell auf, dass der Führer des Ruderboots stark alkoholisiert war. Die Segler informierten die Polizei.

Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen übernahm den renitenten Wassersportler im Hafen und musste diesem sogar Handschellen anlegen. Der Betrunkene wurde mit Unterstützung einer Streife des Polizeirevers Friedrichshafen in ein örtliches Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.