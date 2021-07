Segelwoche mit der Tannenhag-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 2009 wird die Segelwoche vom WVF, der Tannenhag-Schule und der Stiftung FIDS veranstaltet. Nachdem 2020 die Veranstaltung der CoronaPandemie zum Opfer fiel war die Freude riesengroß, in diesem Jahr im letzten Moment die Erlaubnis bekommen zu haben, die Segelwoche in der letzten Juniwoche durchführen zu können.

Die FIDS hatte wieder vier Mini 12er bereitgestellt, wovon zwei dieser Boote nun für weitere Veranstaltungen dieser Art ständig beim WVF stationiert bleiben.

Die Wetterbedingungen waren durch die ständige Gewittergefahr nicht so ideal wie in vergangenen Jahren. Nach Trockenübungen an Land wurden die Boote ins Wasser gebracht. Dort durften die Teilnehmer noch ohne Segel im Hafen ihre Runden drehen bevor es hinaus auf den See ging um unter Segel die ersten Erfahrungen mit Wind und Wellen zu sammeln.

An den folgenden Tagen wollte man aufs Wasser, doch Wind und Wellen ließen ein Auslaufen nicht zu. Es jedoch war ein Rahmenprogramm vorbereitet. Neben Knotenübungen erfreuten sich die Schüler an einem Film der 1. Segelwoche im Jahr 2009. Eine Runde in der Fischbacher Bucht auf den Schlauchbooten war ein sehr beliebtes Ersatzprogramm.

Die beiden letzten Tage brachten endlich das erhoffte Wetter und den passenden Wind. Bojen wurden ausgelegt um welche die Jugendlichen ihre Runden drehen konnten, doch für eine Regatta war die verbliebene Zeit zu kurz.

Horst Böck als Leiter der Veranstaltung ernannte jeden der Teilnehmer zum Sieger, denn schon alleine die Tatsache die Boote nach nur wenigen Tagen selbstverantwortlich bei Wind und Wellen durch das Wasser zu führen, übertraf seine Erwartungen. Als Anerkennung erhielt jeder Teilnehmer ein Bild mit einem Erinnerungsfoto.

WVF Chef Thomas Münzer und der Rektor der Tannenhag-Schule, Gerold Ehinger bedankten sich bei Horst Böck und seinem Helferteam und gaben der Hoffnung Ausdruck, dass dieser Event auch im kommenden Jahre wieder in gewohnter Weise stattfinden kann. ging.