Normalerweise sind sie im Winter auf dem Mittelmeer in Spanien, Frankreich und Italien unterwegs. Doch momentan ist aufgrund der Corona-Pandemie alles anders, das wirkt sich auch auf das Training der Segeltalente aus. In diesem Winter müssen die Bundes- und Nachwuchskader mit dem Bodensee vorlieb nehmen. Keine optimale Situation, denn eigentlich trainieren alle Kader – vor allem die olympischen Bootsklassen – im Winter viel lieber auf dem Mittelmeer. Deshalb hoffen alle Akteure auch auf eine Entspannung der Lage. Jedoch arrangieren sie sich mit den aktuellen Bedingungen und freuen sich, überhaupt am Landesleistungszentrum (LLZ) in Friedrichshafen regelmäßige Einheiten durchführen zu können. „Besser hier als gar nicht“, sind sich alle einig.

„Wir versuchen, jedes Wochenende zum Training aufs Wasser zu kommen. Wenn Wind und Temperaturen nicht zu extrem sind“, erläutert Landestrainer Peter Ganzert. Zwar sei es beim Januartraining am Bodensee „sehr kalt“. Nichtsdestotrotz, so Ganzert weiter, „sind bis zu zweieinhalb Stunden am Stück schon machbar“. Aber nur an den Wochenenden, denn noch sind die Tage zu kurz und die Homeschooling-Tage der Sportler zu lang, um am späten Nachmittag aufs Wasser zu gehen. Unter der Woche, montags bis freitags, steht deshalb Online-Athletiktraining auf dem Programm – nach der Schule und frühestens ab 17 Uhr.

Durch die derzeitige Corona-Pandemie sind die gewohnten Abläufe der vergangenen Jahre eben erst einmal passé. Die Förderung der Sportler soll aber dennoch auf hohem Niveau stattfinden. „Wir versuchen, wie alle Sportarten, das Beste aus den aktuellen Gegebenheiten herauszuholen, mit strengen Hygieneregeln an Land und speziellen Trainingsplänen“, so Landestrainer Ganzert. Die Segler sind als Outdoorsportler in ihren Jollen und Skiffs, in denen maximal zwei Segler Platz haben, vorne dabei und so dürfen die Bundes-und Landesathleten auf dem Wasser trainieren. Indoor-Einheiten, wie Theorie- und Athletiktraining, werden im LLZ gerade aber nicht durchgeführt. „Dieses Risiko gehen wir gar nicht erst ein“, betont Bundesnachwuchstrainer Marc Schulz und erzählt, dass die Athletikprogramme für alle Kader- und Altersstufen überarbeitet und für das Heimtraining optimiert wurden. „Trainer und Aktiven stehen dann zur gleichen Zeit vor der jeweiligen Kamera und schon geht es los.“

In den nächsten Jahren werden am Bodensee auch weiter Segeltalente gefördert: Das Landesleistungszentrum Segeln in Friedrichshafen ist auch für den laufenden Olympiazyklus 2020 bis 2024 als Bundesstützpunkt bestätigt. Die Bilanz des Standorts in Friedrichshafen, der seit Jahren erfolgreich arbeitet, kann sich sehen lassen: 13 Bundes- und Bundes-Nachwuchskader werden hier betreut.