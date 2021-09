Segeln: Interboot-Trophy startet mit 15 Mannschaften

Der Württembergische Yacht-Club (WYC) führt an diesem Wochenende (18. und 19. September) für Segelyachten vom Typ J70 die „Interboot-Trophy“ durch. Im Rahmen dieser Regatta wird auch die „Antigua and Barbuda Challenge“ ausgesegelt.

15 Mannschaften mit 60 Seglerinnen und Seglern stehen auf der Meldeliste, darunter drei reine Damenteams und drei Teams aus Österreich. Eine Mannschaft reist aus der Schweiz an. Wettfahrtleiter ist Conrad Rebholz, der die Flotte am Samstag gegen elf Uhr zum ersten Mal über die Startlinie schicken will. „An beiden Tagen sind jeweils bis zu sechs Wettfahrten geplant“, berichtet der WYC in seiner Mitteilung. Die Regattabahn wird nach Möglichkeit unmittelbar vor dem Yachthafen des WYC an der Uferstraße liegen.

Preise für die Bestplatzierten

Die Wassersportmesse Interboot ist laut dem Ausrichter mehr als nur der Namensgeber dieser Regattaserie. Die Messe unterstützt die Regatta als langjähriger und verlässlicher Partner des WYC maßgeblich. Sie stellt Sachpreise, Eintrittskarten für die Interboot und steht dem Club bei der „Interboot-Trophy“ auch logistisch zur Seite.

Die Wettfahrten am Samstag werden zudem als „Antigua and Barbuda Challenge“ gewertet. Zu gewinnen gibt es das Meldegeld für die Regattaserie „Antigua Sailing Week 2022“ mit einer Einladung zu allen Events während der Regattawoche sowie Original English Harbour Rum.