Segel-Landesmeister kommen vom WYC

Drei Klassen hat der Württembergische Yacht-Club bei der Claude-Dornier-Regatta in Seemoos zu Gast gehabt. Nach fünf Wettfahrten hießen die Sieger Pauline Liebig (Konstanz) in der olympischen Klasse Laser-Radial sowie Noah und Lea de Zwaan aus Düsseldorf bei den 420ern. Bei den 29ern gewannen Lukas Goyarzu vom gastgebenden WYC und Frederik Steuerer, die zugleich den Titel Landesjugendmeister in dieser Klasse holten.

Bei nordöstlichem Wind hatte Wettfahrtleiter Johannes Scheffold am Samstagvormittag die Segler in allen Klassen aufs Wasser geschickt. Zunächst war ein Rennen möglich, ehe der Wind Segler wie Wettfahrtleitung eine Zeit lang foppte. Mal drehte er laut Mitteilung des WYC auf Süd, dann ging er wieder besser vor dem Schloss in Friedrichshafen als in Seemoos. Doch nach einigem hin und her setzte wieder der Nordostwind ein, frischte sogar auf rund vier Beaufort auf. Drei weitere Wettfahrten waren daher möglich. Fast bis 18 Uhr wurde gesegelt – für alle Beteiligten war das bei der Regatta ein langer Tage auf dem Wasser.

Für den Sonntag war weniger Wind angesagt – und so ging es bereits kurz nach 9 Uhr auf den See, bei nur fünf Grad Lufttemperatur. Ein weiterer Lauf wurde gesegelt. Danach war der Wind fast weg. Ein langes Warten bei einstelligen Temperaturen ersparte Wettfahrtleiter Scheffold den Seglern und schickte sie an Land zurück. Fünf Wettfahrten waren gesegelt, ein Streichergebnisse war somit möglich. „Überall zufriedene Gesichter“, sah WYC-Regattaobmann Christian Severens dann bei der Siegerehrung. Er hatte für die coronabedingte Verschiebung des Regattatermins in den Herbst alle Hände voll zu tun. Denn bei drei Klassen müssen viele Terminkalender abgestimmt werden. „Nächstes Jahr findet die Claude-Dornier-Regatta hoffentlich wieder am gewohnten Termin im Frühjahr statt“, meinte Severens zuversichtlich.

Einen dreifachen Erfolg erzielte der Nachwuchs des WYC bei den 29ern (13 Teams). Mit vier ersten und einem vierten Platz (beim leichteren Wind am Sonntag) siegten Lukas Goyarzu und sein Augsburger Vorschoter Frederik Steuerer souverän. Auf Rang zwei segelten mit drei Punkten Rückstand und einer konstanten Leistung Sophie Schneider und Finn Meichle. Noch einmal drei Punkte mehr sammelten Lena Deike und Ida Bachschmid (alle WYC) auf Rang drei. Das Ergebnis der 29er wurde auch als Landesjugendmeisterschaft von Baden-Württemberg gewertet.

In der Klasse Laser-Radial (14 Teilnehmer) gewann Pauline Liebig (DSMC, Konstanz) mit ebenfalls vier Laufsiegen. Hannah Wirth vom WYC segelte auf den zweiten Platz vor Elias Fauser (Konstanzer YC).

Bei den 420ern waren elf Teams auf dem Bodensee am Start. Mit acht Punkten lagen Noah und Lea de Zwaan vom Düsseldorfer YC am Ende ganz vorne. Auf Rang zwei segelten die Schweizer Lukas und Christian Hafner (SC Rietli, zwölf Punkte). Rang drei ging an Constantin Troeger und Greta Wollmann (BYC Überlingen).