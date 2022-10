Segel-Bundesliga: Württembergischer Yacht-Club erobert Rang drei

Mit einem fulminanten Endspurt ist das Team des Württembergischen Yacht-Clubs (WYC) auf dem Wannsee in Berlin auf Rang acht gesegelt. Durch diese Platzierung beim vorletzten Spieltag der Segel-Bundesliga hat die Crew Rang drei in Gesamttabelle erobert und vor dem Saisonfinale in Friedrichshafen (13. bis 15. Oktober) zudem den Abstand auf den zweitplatzierten Segel- und Motorboot Club Überlingen (SMCÜ) auf zwei Punkte verkürzt.

Das Team des WYC bestand vergangenes Wochenende in Berlin aus Steuermann Conrad Rebholz, Trimmer Carlo Schnetz, Vorschiffsmann Jakob Gruber und Taktiker Justin Venger. Zunächst lief es gar nicht gut für die Häfler. Mittelprächtige bis schlechte Platzierungen führten fast ans Ende der Rangliste, ehe der Knoten für die Rebholz-Crew geplatzt ist. Vier Laufsiege in den letzten vier von insgesamt 16 Wettfahrten brachten den WYC wieder ins Mittelfeld. „Wir haben die letzten vier Rennen am Start schon gewonnen. Innerhalb von 30 Sekunden hatten wir die Entscheidungsfreiheit und konnten reagieren, die Dreher so anfahren, wie wir wollten“, blickte Skipper Rebholz zurück.

Sehr wechselhafte Bedingungen

Auch vorher waren die Starts nicht schlecht – aber oft kam dann auf der Vorwind-Tour frischer Wind von hinten, schob die hinteren Boote in günstigere Positionen. „Manchmal fehlte auch nur das berühmte Quäntchen Glück“, ergänzte Schnetz. „Am Ende haben diese vier letzten Rennen das Event für uns gerettet. Da haben wir gezeigt, dass wir als Team funktionieren“, resümierte Rebholz. Die Bedingungen waren sehr wechselhaft: Von Sonne bis starken Regenschauern, von gemütlichen sechs Knoten Wind bis zu Böen mit 20 Knoten (fünf Beaufort) war alles dabei.

Dass der Wannsee ein schwieriges Pflaster ist und es durchaus einen Heimvorteil gibt, zeigen die Plätze eins bis drei für den siegreichen Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) vor der Seglervereinigung 1903 aus Berlin und dem diesmal gastgebenden Berliner Yacht-Club.

Vor dem letzten Spieltag – vom 13. bis 15. Oktober in Friedrichshafen unter Regie des WYC – ist zumindest theoretisch noch fast alles offen. Im Rennen um die Meisterschale hat der Norddeutsche Regatta Verein aus Hamburg (23 Punkte nach einem neunten Platz in Berlin) nun den Bug ein gutes Stück vorne, gefolgt vom SMCÜ mit 34 Punkten. Nur zwei Zähler dahinter rangiert der WYC.