Beinahe wäre der seit Jahren fest im Radsportkalender verankerte Schmolke-Carbon-Cup in diesem Jahr ausgefallen – im letzten Moment jedoch rettete ein Sponsor den Cup – und den Radsportlern des RSV Seerose Friedrichshafen den Saisonstart. Die Seerose-Radsportler aus Friedrichshafen, darunter das Jungtalent Pius Kühnle (U13), zeigten sich dabei durchweg gut vorbereitet. Kühnle holte im ersten Straßenrennen seines Lebens nach 18,5 km auf Anhieb einen sechsten Platz im Mittelfeld.

Auch am nächsten Tag in Gaienhofen-Horn war taktisches Fahren an der Windkante und gutes Einteilen der Kräfte angesichts des Kurses angesagt. Im ersten Rennen wurde Kühnle Dritter. Im Seniorenrennen wurde Otto Schädler (Sen. III) nach 11 Runden à 3,4 km Siebter, Andreas Haller (Sen. III) Zwölfter und Lutz Geisler (Sen. IV) Zweiter.

Das Rennen eine Woche später in Zoznegg hätte sich Kühnle beinahe sparen können – es lief in Taktik, Konkurrenz und Platzierung exakt so wie das Rennen in Volkertshausen (Sechster). Auch hier war man – einmal abgehängt – gnadenlos dem zerrendem und scheinbar immer von vorn kommenden Wind auf der 3 km-Gegengerade ausgeliefert. Im Rennen 2 wurde Weber Siebter, Schädler Sechster, Haller Elfter und Geisler Vierter.

Den Abschluss bildete – wie meist – die „Flugplatzrunde“ bei Pfullendorf: Hier war unter anderem Windkante-Fahren im Zielbereich und eine mit Tempo 15 zu durchfahrende Haarnadelkurve mit anschließender giftiger Steigung zu bewältigen. Kühnle wurde nach sechs Runden Vierter. Weber wurde nach 38,5 km und vielen Höhenmetern Zweiter, Schädler Siebter und Geisler Erster.

RSV Seerose fährt Cross Country in Bad Waldsee

Kaiserwetter erwischte der DAV Bad Waldsee, der auf dem „Saubadtrail“ sein drittes Cross-Country-Rennen veranstaltete. Unter den über 150 Startern, zeigte die Seerose Friedrichshafen mit 13 Fahrern Präsenz. Mit zwei erreichten Podiumsplätzen konnte der Verein erfolgreich den Leistungsstand seiner MTBler abrufen. Steile Anstiege, technisch anspruchsvolle Abfahrten machten den Cross-Country-Parcours zu einer Herausforderung, der den Fahrern körperlich und mental alles abverlangte. Es war dann der 18-jährige Jan Birk, der souverän einen dritten Platz herausfuhr und so der Seerose die erste Podiumsplatzierung der Saison einbrachte.

Im Hauptrennen zog Arndt Weidenhagen nach. Er schloss in seiner Klasse mit einem hervorragenden zweiten Platz ab. Lukas Jäger und Frank Ammann erreichten in ihren Rennen die Plätze vier und fünf.