Neuer Sieger beim Opti-Pokal des WYC gesucht

Das Interesse am „Seemoser Opti-Pokal“ (Samstag, 25. Juni und Sonntag, 26. Juni) in Friedrichshafen ist groß. „Insgesamt 66 Nachwuchssegler aus allen drei Bodensee-Anliegerstaaten werden mit ihren Optimist-Dinghies in Seemoos erwartet, einige mehr als im vorigen Jahr“, berichtet der Württembergische Yacht-Club (WYC), Veranstalter des Events.

Beginn ist am Samstag um elf Uhr. Dann wird Wettfahrtleiter Felix Diesch die Acht- bis 15-jährigen Segler zum ersten Mal auf die Regattabahn schicken – vorausgesetzt, es weht ausreichend Wind. Fünf Wettfahrten sind ausgeschrieben, beide Startgruppen segeln nacheinander auf einer Bahn.

Elias Benz ist Siegkandidat

In der Gruppe A (29 Boote) der leistungsstärkeren Optimisten-Segler wird es auf jeden Fall einen neuen Sieger geben, da Vorjahressiegerin Anne-Maria Bachschmid (WYC) in den 29er umgestiegen ist und gerade bei der Kieler Woche segelt. Mit Spannung wird auf das Abschneiden von Elias Benz (WYC) geschaut, der im vorigen Jahr Zweiter in der Gruppe B war. Auch die beiden Erstplatzierten der baden-württembergischen Rangliste, Elisabeth Niedermeier und Chloe Goyarzu (beide WYC) stehen auf der Starterliste. In der Gruppe B (37 Teilnehmer) will Yannic Krotz (SMC Überlingen) seinen Sieg vom Vorjahr verteidigen.

Gastgeber WYC wird mit einer großen Flotte am Start sein. Allein in der Gruppe A segeln fünf Jugendliche unter dem WYC-Stander, in der Gruppe B sind es 14 Boote.