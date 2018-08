„Wir Seeleute haben manchmal eine ,Fahne’ und manchmal ,einen im Masten’“, mit diesen Worten eröffnete der Vorsitzende des Seemannschors (SMC), Arthur Rusch seine Fahnen-Taufankündigung beim traditionellen Konzert-Muschel-Auftritt am vergangenen Samstag.

Die widrigen Wetterverhältnisse konnten den Seebären nichts anhaben, ebenso nicht den zahlreichen Zuschauern, die bis zum Schluss bei steifem Westwind ausharrten, heißt es in einem Pressebericht des Chors. Der Chor präsentiere dem Publikum seine neue Vereinsfahne als Erkennungssymbol. Den Einweihungsakt nahm die evangelische Pfarrerin Eva Krüger vor. Dabei rief die Pfarrerin das Publikum auf, den ausgeteilten Liedtext: „Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer“, gemeinsam mitzusingen. Dieser Liedvorschlag kam von ihrem Mann, dem neuen Chorleiter des Seemannschors Friedrichshafen. Der Seemannschor stimmte das Lied an und die Zuhörer sangen mit Wonnes-Brust mit, sodass die neue Vereinsfahne in einem feierlichen Akt zusammen mit dem Publikum eingeweiht werden konnte. Ehrenvorsitzender Wolfram Mattner führte mit Charm und Seemannsgarn durch das weitere Programm. Im Anschluss traf sich der SMC zu einem obligatorischen Absacker im Restaurant des Graf-Zeppelin-Hauses um weiterhin die Kameradschaft zu pflegen.