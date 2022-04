Seemannschor tritt am Ostersamstag auf

Der Seemannschor Friedrichshafen tritt am Ostersamstag um 11 Uhr auf dem Schlemmermarkt in Friedrichshafen auf - und freut sich nach dem gelungenen Auftakt der neuen Saison auf das Konzert.

Begonnen hat die Saison in der Musikmuschel im Uferpark, wo zahlreiche Zuschauer eine Seereise mit Seemansliedern erlebten, darunter Stücke von Santiano, Achim Reichel und Freddy Quinn. Der Spendenerlös in Höhe von rund 500 Euro kommt der Friedrichshafener Tafel zugute, die immer mehr bedürftige Menschen infolge des Krieges in der Ukraine unterstützen muss.

Da der Chor alters- und coronabedingt immer kleiner wird, werden auch weiterhin neue Mitglieder gesucht. Sangesfreudige Männer sind eingeladen, bei den Proben montagabends um 17.30 Uhr im GZG vorbeizukommen. Nähere Infos gibt es unter 0171/372 52 04.