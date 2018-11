Seemannschor sucht neue Mitglieder

Der Semannschor Friedrichshafen (SMC) will seinen Chor in die Zukunft ausrichten und sich um Sängernachwuchs bemühen. „Der Gesang und die Musik sind ein großer Bestandteil vom kulturellen Leben in Friedrichshafen. Vor allem bei öffentlichen Konzerten, Auftritten in Seniorenheimen und traditionellen Festen ist der Seemannschor kaum wegzudenken“, sagt der Vorsitzende des Chors, Arthur Rusch.

Mit einem Durchschnittsalter von 75 Jahren hat der Chor Nachwuchssorgen. Um jüngere Mitglieder zu gewinnen, lädt der SMC Friedrichshafen in der Wintersaison zu öffentlichen, unverbindlichen Chorproben ein. Die Proben finden jeden Montag im Musiksaal des Graf-Zeppelin-Gymnasiums im Erdgeschoss um 18 Uhr statt. In den Schulferien wird nicht geprobt. Der neue Dirigent Reinhard Krüger soll frischen Wind in den Chor bringen. Zu den Chorproben sind junge Menschen eingeladen, die Gefallen an englischsprachiger „Shanty“ Musik haben, wie sie auch die Popmusikgruppe „Santiano“ singt. Interessierte haben auch die Möglichkeit, eine eigene Musikgruppe innerhalb des Chores zu gründen. „Zu den Chorproben sind aber auch Vorruheständler eingeladen, die Freude am Singen haben und beim Eintritt in den Ruhestand in einem sozialen Netzwerk eingebettet sein möchten“, sagt Rusch.

Auch Solosängerinnen, die eine Altstimme haben sind eingeladen. Ebenso wie Musiker, die beispielsweise Instrumente wie Geige, Akkordeon, Bassgitarre, Schlagzeug, Percussion spielen und so zu Seemannsliedern und „Shanty“ passen. Gerne soll auch Kontakt zu anderen Chören oder Musikgruppen entstehen, wie das bereits bei einem Konzert des Akkordeonorchesters Fiorini in Meersburg der Fall war, teilt Rusch mit. Angesprochen sollen sich aber auch Sänger fühlen, die seit Jahren in einem Chor singen und Seemannslieder singen wollen.