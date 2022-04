Seemannschor spendet an die Tafel

Großzügig sind die Zuhörer beim vergangenen Benefizkonzert des Seemannshors in der Musikmuschel im Uferpark gewesen: Fast 500 Euro kamen zusammen, den Rest legten die Sänger noch drauf. Gedacht war das Geld für „Bedürftige aus den Kriegsgebieten“. Nachdem aber die Chor-Mitglieder von der Situation in den deutschen Tafeln erfuhren, legten sie noch etwas Geld auf die Spende drauf und überreichten es der Tafel Friedrichshafen.

Die Tafel kann diese Spende gut gebrauchen, denn auch durch den starken Zulauf an Flüchtlingen aus der Ukraine gerät sie mit ihrem Warenangebot bald an ihre Grenzen, teilt der Seemannschor in einem Presseschreiben mit. Die ehrenamtlichen Helfer der Tafel können mit solchen Spenden vielen Menschen, die nur über sehr wenig Geld verfügen, mit mehr Lebensmitteln versorgen und dem Seemannschor hat das Konzert viel Freude bereitet, heißt es in dem Schreiben weiter.

Übrigens: Alle sangesfreudigen Männer sind eingeladen, im Seemannschor mitzusingen. Die Proben finden montags um 17.30 Uhr, im Graf-Zeppelin-Haus statt. Nähere Informationen unter Telefon 0171/3725204.