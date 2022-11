Seemanns-Chor Friedrichshafen im GZH

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gut gefüllt war am 26. November der Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Haus, als der Seemanns-Chors Friedrichshafen zum Konzert einlud. Man folgte dem Aufruf unter dem Motto „Schiff ahoi, alle Mann an Bord“. Den Worten des Vorstands Michael Kunz folgend, richtet sich der SMC neu aus, bleibt sich im maritimen Liedergut treu, bietet aber in der Wiedergabe dem allgemeinen Trend anpasst eine neue Klangfarbe. Und wie sich das anhört durften die Zuhörer im Saal munter miterleben. Begeistert verfolgten sie im ersten Teil die Fahrt der Seemänner auf rauer See durch die sieben Meere mit einem Abstecher in St. Pauli und an der Waterkant, ehe man bei Sturm und Wetterlicht nach Hause in den heimatlichen Hafen einlief. Der zweite Teil war entsprechend getragener und entspannender, das Ende des Jahres naht. Die ruhige und besinnliche Zeit steht bevor, denn morgen ist Advent, Weihnachten steht vor der Tür, der Seemann kehrt heim zu Frau und Kind. Überall duftet es nach Zimt, die Musik wird melancholisch, auf den Straßen beleuchtete Weihnachtsbäume. Es weihnachtet.

Dies zu interpretieren war die Aufgabe des Dirigenten Eberhard Graf. Taktsicher manövrierte er das Schiff der Seeleute in jeden Hafen und war sich des Applauses sicher. Neben Lieder von Freddy hatte auch der Song von Kerstin Ott „Matrosenweihnacht“, gesungen vom Gitarristen Chris, Prämiere und wurde euphorisch beklatscht. Beendet wurde der Abend mit „Ruhe im Schiff – Licht“, was auch den letzten in den seemännischen Bann zog. Ein rundum gelungener und schöner Abend.

Der Seemanns-Chor probt immer montags von 17.30 bis 19.00 Uhr. Neue Sänger und Musikanten für Akkordeon, Mundharmonika und Geige sind gerne Willkommen. Näheres unter 0171 3725204. Wir freuen uns auf Dich.

Frohe und besinnliche Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr.