Geiselnahme auf Ausflugsschiff - Krimi der ARD spielt am Bodensee

Der Fernsehsender ARD zeigt am Donnerstag, 15. Dezember, 20.15 Uhr den Film „Seeland — Ein Krimi vom Bodensee”. Das teilt der Sender mit. Hayal Kaya und Julian Bayer müssen als Konstanzer Ermittlerduo mit einem Ausbrecher fertigwerden, der einen Ausflugsdampfer nebst Passagieren in Geiselhaft nimmt. Die eine wird unfreiwillig zur Undercover-Kommissarin, der andere soll sich den Anweisungen einer Vorgesetzten beugen, die gar nicht offiziell im Dienst ist:

Ein Ausflugsschiff auf dem Bodensee. Gutgelaunte Passagiere feiern bei einer Kostümparty. Mittendrin Elena Barin (Hayal Kaya) am Tag vor ihrem Amtsantritt als Dezernatsleiterin bei der Kriminalpolizei Konstanz. Sie ist als Touristin unterwegs — bis zu dem Moment, als sie bei einem Passagier eine Waffe bemerkt. Robert Böwe (Pascal Goffin), ein mehrfach vorbestrafter Intensivtäter, ist aus einem Schweizer Gefängnis ausgebrochen und auf der Flucht.

Film ist schon früher in der Mediathek zu sehen

Als er unter Druck gerät, bringt er zusammen mit einem Fluchthelfer das Schiff samt Mannschaft und Passagiere in seine Gewalt. Während Elena inkognito an Bord des Schiffes agiert, hat ihr neuer Kollege Achim Schatz (Julian Bayer) an Land die Verhandlungen mit Böwe übernommen und versucht, gemeinsam mit Hanno Kienle (Florian Kleine) und Britta Heinemann (Aliki Hirsch) die Geiselnahme zu beenden. Elena gelingt es, heimlich Kontakt zu Achim aufzunehmen.

Sie kann nicht verhindern, dass ein Passagier erschossen wird, intensiver setzt sie ihre psychologischen Fähigkeiten ein, um ihren Draht zu Böwe aufrechtzuerhalten und ihn zur Kapitulation zu überreden. Doch Böwe gibt nicht auf, sondern verfolgt einen Plan. Elena und Achim müssen damit rechnen, dass es weitere Komplizen gibt, die Robert Böwe unterstützen.

Angesichts der prekären Situation schieben Elena und Achim ihre persönlichen Bewährungsproben in den Hintergrund. Denn während Achim damit fertig werden muss, dass nicht er für die Dezernatsleitung ausgewählt wurde, ist die Stelle für Elena nicht nur ein neuer Job: Konstanz ist für sie auch der Start in ein neues, selbstbestimmtes Leben als transidente Frau und Kommissarin.

In der ARD Mediathek soll der Film ab 13. Dezember verfügbar sein.

Schauspieler und Produzenten

Nach einer Idee von Stefan Wild und Lion H. Lau inszenierte Holger Haase „Seeland — Ein Krimi vom Bodensee”. Das Drehbuch dazu stammt von Stefan Wild und Lisa Brunke. Neben Hayal Kaya als türkischstämmiger Kommissarin und Julian Bayer als ihrem ortsansässigen Kollegen spielen u. a. Florian Kleine, Aliki Hirsch, Pascal Goffin, Jakob Schmidt und Bernadette Leopold.

Polyphon Pictures produzierte den Film im Auftrag von ARD Degeto und dem SWR. Produzentin von „Seeland — Ein Krimi vom Bodensee” ist Sabine Tettenborn, Executive Producers sind Christoph Pellander, ARD Degeto, und Barbara Biermann, SWR.