Seekultfestival: Stadtführung zeigt Friedrichshafens graue Elefanten

Die Innenstadt Friedrichshafens ist durchzogen von Verkehrsknotenpunkten, Großunternehmen und den Spuren des zweiten Weltkriegs. Diese Grauzonen oder „grauen Elefanten“ waren Gegenstand des „Spaziergangs für Schwarzseher“, der am vergangenen Samstag im Rahmen des Seekultfestivals stattfand.

Initiiert von Studierenden der Zeppelin Universität und angeleitet durch den Journalisten Jens Poggenpohl sowie den Präsidenten der Architektenkammer Baden-Württemberg Markus Müller ging es auf einer 3,9 Kilometer langen Route vorbei an prägnanten Orten und städtebaulichen Konstellationen.

Jens Poggenpohl erklärt die Entwicklung der Friedrichstraße. (Foto: Hanna Neuberger)

„Ich dachte, wir wären genau vier Leute“, sagte Müller scherzhaft in die Runde der gut 25 Teilnehmenden, die sich am Treffpunkt eingefunden hatten. Neben Studierenden waren auch Zugezogene und eingesessene Häfler dabei, die ihre Stadt näher kennenlernen wollten. „Wir sind Bürger der Stadt und interessieren uns einfach dafür“, erklärt der Teilnehmer Johannes Fischer.

Bahndamm spaltet die Stadt

Vom Buchhornplatz ging es los zum ersten Stopp am Hafenbahnhof. Müller und Poggenpohl zeigten anschaulich anhand des Bahndammes, dass die Häfler Verkehrsinfrastruktur die Verbindung zwischen verschiedenen Stadtbereichen unterbricht. Gleiches gelte für die vielen Industrieareale umgeben von Zäunen und Mauern. Die Planung solcher „Black Boxes“ sei jedoch nie alternativlos gewesen. Zu sehen sei das auch an dem neuen Headquarter von ZF, so Poggenpohl. Dieses sei deutlich offener gestaltet als andere unzugängliche Areale mitten in der Innenstadt.

Jens Poggenpohl (links) und Markus Müller vor dem Raum des Seekultfestivals. (Foto: Hanna Neuberger)

Dass bei der Stadtplanung in der Vergangenheit jedoch so manche Chance verpasst wurde, zeigten die beiden Stadtführer an der ehemaligen Zeppelin-Direktorenvilla. Das prachtvolle Gebäude verschwindet mittlerweile halb hinter einem gläsernen Autohaus. „Der Denkmalschutz wurde in Friedrichshafen lange verschlafen“, kommentierte Karl-Heinz Mommertz, der als ehemaliges Gemeinderat-Mitglied seine Expertise in die Führung einbrachte.

Pläne wurden anders umgesetzt

Im Verlauf der Strecke erklärte Markus Müller immer wieder, wie manche Plätze ursprünglich deutlich ansprechender geplant waren und schließlich anders umgesetzt wurden. So auch der Platz vor der Kirche St. Petrus-Canisius, von dessen angedachter offener Gestaltung dank „Stromkästen und Betonbänken“ nur noch wenig zu erkennen sei. So etwas zu wissen, helfe die Stadt zu verstehen. Außerdem gäbe es auch positive Entwicklungen, wie Jens Poggenpohl an der alten Zeppelin Apotheke zeigt. Das Gründerzeitgebäude, das mittlerweile die Schwäbische Zeitung Friedrichshafen beherbergt, erhielt einen Anbau und wird renoviert. Zuvor wurde lange über einen Abriss spekuliert.

Dass Friedrichshafens aber nicht nur aus schroffer Architektur besteht, findet auch Sarit Berdichever. „Wenn man genau hinschaut, findet man auch schöne Plätze“, sagt die Teilnehmerin der Stadtführung. Und auch Markus Müller sagt trotz der vielen Grauzonen: „Friedrichshafen ist viel besser als man glaubt.“