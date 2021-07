Seehasenmusikzüge feiern Geburtstag

Eigentlich wollten die Seehasenmusikzüge in diesem Jahr gemeinsam Jubiläum feiern. Der Seehasen-Spielmannszug wird 70, der Seehasen-Fanfarenzug 65 Jahre alt. Aufgrund der Pandemie ist das aber im geplanten Umfang nicht möglich. Umso mehr freuen sich die Musiker, dass sie am Samstag, 17. Juli, ab 17.30 Uhr eine kleine Geburtstagsfeier mit Freunden im Lammgarten abhalten können. Denn zu feiern gibt es laut Pressemitteilung bei den musikalischen Hauptträgern des Seehasenfestes immer etwas.

Mit der Band „Yvolution“ und befreundeten Musikzügen möchten die Häfler ihre Zusammenarbeit für das Kindehospiz St. Nikolaus feiern. Seit zehn Jahren engagiert sich der Seehasen-Fanfarenzug für das Hospiz mit verschiedenen Aktionen. Unterstützt werden die Roten dabei meist vom Spielmannszug, der trotz seiner teils jungen Mitglieder der älteste Musikzug in Friedrichshafen ist.

Beide Musikzüge sind aus dem Häfler Kinder- und Heimatfest heraus gegründet worden und verbindet durch diese Historie eine ganz besondere Beziehung, die durch zahlreiche gemeinsame Aktionen für das Kinderhospiz in den letzten Jahren noch vertieft wurde. Um die Veranstaltung in diesen Zeiten planen und durchführen zu können, sei die Vereinsführung ständig in Kontakt mit dem Amt für Sicherheit und Ordnung, heißt es weiter. „Ohne deren Hilfe, Unterstützung und Beratung hätten wir das nicht stemmen und bewältigen können“, sagt Uwe Köppe, Vorsitzender des Seehasen-Fanfarenzugs.

Am Festabend gelte die Kontaktverfolgung ebenso wie Abstands- und 3G-Regeln. Die Musikzüge werden in genügendem Abstand zum Publikum auftreten, welches an diesem Abend begrenzt sein wird. Das Konzept wurde in mehreren Sitzungen mit dem Lammgarten-Team ausgearbeitet. „Es liest sich zwar recht einfach, aber die Machbarkeit und Umsetzung ist wieder eine andere Sache und hat doch teilweise Kopfzerbrechen verursacht“, erklärt Köppe.

Musikalisch mit dabei sind die Hochkaräter der Fanfarenmusik aus der Region. Der Fanfarenzug König Wilhelm aus Langenargen, der Fanfarenzug Oberzell und der Fanfarenzug Rauenspurg aus Ravensburg werden zu Gast sein. Der Seehasen-Fanfarenzug wird an diesem Abend seine musikalische Seite gleich zu Beginn der Party zeigen. Der Spielmannszug könne musikalisch leider nicht in Erscheinung treten, sei aber farblich ein wichtiger Teil der Veranstaltung. „Für unsere jungen Mitglieder war ein Hochfahren der Proben in so kurzer Zeit leider nicht möglich“, sagt Stefan Richter, Vorstand des Spielmannszugs.

Die Band „Yvolution“ werde mit einer 70er- und ABBA-Show für Stimmung sorgen und den Abschluss des Abends bilden als „Special Guest“ die Highland Pipes vom Count Zeppelin mit ihrer schottischen Dudelsackmusik.