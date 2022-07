Pro und Contra Seehasenfest: Ist Feiern überhaupt drin?

Das Seehasenfest steht vor der Tür – doch Corona ist nicht weg. Feste, Feiern, viele Menschen? Ist das jetzt überhaupt drin? Redakteurin Silja Meyer-Zurwelle und Redakteur Florian Peking haben dazu unterschiedliche Meinungen.

PRO von Florian Peking:

Vorsichtiges Feiern ist drin

Klar, es fühlt sich immer noch ein wenig komisch an: eng beisammen in einer großen Gruppe Menschen. Eigentlich hätten sich die meisten so etwas doch erst in der Zeit „nach Corona“ vorstellen können. Allerdings ist inzwischen auch klar, dass dieses „nach Corona“ kein so eindeutiger Zeitpunkt ist, wie wir zu Beginn der Pandemie noch dachten.

Gleichzeitig ist das Bedürfnis, endlich wieder zusammenzukommen, bei vielen Menschen extrem hoch – und das zurecht. Wir sind eben soziale Wesen. Das Gefühl, mit anderen eine gute Zeit zu haben – zu lachen und zu feiern – ist einfach unbeschreiblich gut.

So etwas darf man, gerade in schwierigen Zeiten, nicht unterschätzen. Florian Peking

Hinzu kommt: Gerade das Seehasenfest stiftet in Friedrichshafen nicht zuletzt Zusammenhalt. So etwas darf man, gerade in schwierigen Zeiten wie den aktuellen, nicht unterschätzen. Natürlich ist die Corona-Pandemie noch nicht aus der Welt. Und es gilt zu vermeiden, dass die Krankenhäuser wieder derart an ihr Limit kommen wie im vergangenen Winter. Feiern sollte in der aktuellen Situation aber drin sein – gern auch mit Maske, wenn man sich so sicherer fühlt.

CONTRA von Silja Meyer-Zurwelle:

Verantwortung sollte weiterhin großgeschrieben werden

Viele Menschen dicht an dicht, das war schon vor Corona nicht immer angenehm. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie ist der Gedanke, in der Menge, gerade inmitten eines neuen Virus-Hotspots zu stehen, jedoch nur schwer zu verbannen.

Dem gegenüber stehen Hoffnung und Lust auf gemeinschaftliche Erlebnisse und Live-Kultur. Eine Sehnsucht, die nach vielen Sofa-Stunden und häuslicher Isolation mehr als verständlich und bei vielen auch gleichermaßen groß ist. Doch ist es angesichts steigender Infektionszahlen wirklich angebracht, sich ins Getümmel zu stürzen?

Wenn draußen 33 Grad sind, ist an einen Maskenschutz nicht zu denken. Silja Meyer-Zurwelle

Wenn das zweite oder dritte Bier die Kehle hinab rinnt, ist das mit dem Abstand schnell vergessen. Wenn draußen 33 Grad sind, ist an einen Maskenschutz nicht zu denken. So mancher könnte von einem Fest in der Größe des Seehasenfestes das unliebsame Mitbringsel Corona mit nach Hause nehmen.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit der eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer sollte – auch wenn die Pandemie manchmal gefühlt schon vorbei sein mag – weiterhin großgeschrieben werden.