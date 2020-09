Seehasenfanfarenzug zieht im Seehasenfundus ein

Der Seehasen-Fanfarenzug ist vor kurzem in das neufertiggestellte Gebäude des Seehasenfundus eingezogen. Die Lagerung der Kostüme, Instrumente und weiteren Vereinsutensilien findet jetzt übersichtlich in dem eigens dafür vorgesehenen Platz statt, teilt der Fanfarenzug mit. Die bisherige Situation habe den Verein vor immer größere Probleme gestellt.

Die Musiker des Häfler Vereins haben in eigenre Regie den Einzug in den Fundus bewerkstelligt. „Die Bereitschaft, beim Umzug behilflich zu sein, war bei meinen Leuten gewohnt hoch, wohl auch aus Neugier auf das neue Gebäude“, sagt Fanfarenzug-Chef Uwe Köppe. Bedingt durch die Corona-Auflagen musste der Organisator des Umzugs den größten Teil seiner Mannschaft unverrichteter Dinge wieder nach Hause schicken. Der größte Aufwand bestand darin, alles bei verschiedenen Mitgliedern wieder geordnet einzusammeln. Am großen Umzugstag wurden die verschiedenen Lagerstellen abgefahren und das Material wie Instrumente und Kostümteile verladen.

Dadurch, dass der Seehasen-Fanfarenzug, wie viele andere Vereine damals, die Lagerräumlichkeiten im Fallenbrunnen räumen musste, war vieles intern verteilt worden. „Das hat uns oft vor Probleme gestellt. Keiner wusste so genau, was eigentlich vorhanden ist“, erklärt Thorsten Hack, der Kassierer des Vereins. Für die Kassenprüfung sollten auch die Vereinsbestände geprüft und bewertet werden. Das war laut dem Verein jedes Jahr nur mit großem Aufwand zu bewerkstelligen und oft zu ungenau. Es kam auch oft zu Mehrfachkäufen oder man war kurzfristig gezwungen, Ersatz zu beschaffen, da keiner wusste, ob und wo entsprechendes Material gelagert wurde.

„Für uns als kleiner Verein ist ein eigenes Vereinsheim gar nicht tragbar“, so Köppe. „Wir sind deshalb dankbar, dass wir im Fundus endlich eine geeignete Bleibe für unseren Vereinsbedarf gefunden haben.“ Vorläufig dient das Gebäude dem Häfler Verein nur als Lager und für gelegentliche Proben vor dem Fundus. „Im Inneren können wir schon aufgrund von Corona noch nicht proben“, so René Bless, der für die musikalische Leitung zuständig ist.

Für den Fanfarenzug, der aus dem Seehasenfest heraus gegründet wurde, ist der Fundus auf alle Fälle ein Glücksfall. „Da der Seehasen-Fanfarenzug, gemeinsam mit dem Seehasen-Spielmannszug das musikalische Rückgrat des Häfler Kinder- und Heimatfestes ist, kommt im Seehasenfundus zusammen was zusammengehört“, sagt Uwe Köppe.