Seehasen stehen hinter ihren Vorständen

Mitte Oktober trafen sich die Mitglieder des Seehasen-Fanfarenzug zur jährlichen Hauptversammlung. Der Verein steht, trotz der Pandemie auf gesunden Beinen und konnte seine Mitgliederzahl stabil halten. Der erste Vorsitzende, Uwe Köppe, ging in seinem Bericht auf die schwierige, vergangene Zeit ein, die man aber gut überstanden hat. Die Auftritte in der abgelaufenen Saison konnten trotz eines Probenrückstandes gut gemeistert werden. Die eigene Veranstaltung „Seehasen & Freunde“ hob Köppe besonders hervor. Die Veranstaltung hat sich etabliert und bescherte dem Verein viel positives Feedback von Gästen und Teilnehmern.

Das Seehasenfest war nach der Zwangspause und mit seinen Neuerungen eine Herausforderung für die Mitglieder. Durch die Verlegung des Platzkonzerts und des Festzuges, musste auch die eigene Planung umgestaltet werden. Köppe sparte hier nicht mit Lob für seine Mitglieder, die diese Herausforderung sensationell gemeistert haben. „Wenn es Neuerungen gibt, läuft es oft zu Beginn nicht immer rund, so dass es intern durchaus Reibungspunkte gibt. Man muss aber sehen dass wir an den Festtagen von früh bis spät unterwegs sind. Konditionell ist das sehr fordernd, da liegen die Nerven manchmal etwas blank“ sagt der Vorstand verständnisvoll. Trotz der stabilen Mitgliederzahlen wird der Fanfarenzug auch in Zukunft weiter aktiv um Jungmitglieder werben, so Köppe.

Der musikalische Leiter Manuel Kinzelmann ging in seinem Bericht auf die musikalische Weiterentwicklung des Vereins ein. Der Seehasen-Fanfarenzug ist zwar in der Lage, trotz der ausgefallenen Proben, Auftritte in gewohnter Qualität abzuliefern, dennoch mahnte Kinzelmann musikalisch nicht stehen zu bleiben. „Unser Anspruch muss sein, uns immer weiter zu steigern“ so der Dirigent.

Kassierer Thorsten Hack gab an, das der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht, nicht zuletzt durch Gönner und Freunde, die den Verein auch in der Pandemie und am Seehasenfest unterstützt haben. Bei den Neuwahlen, bei denen das Amt des musikalischen Leiters und des Kassierers zur Wahl standen, wurden Kinzelmann und Hack einstimmig in ihren Ämtern bestätigt und wiedergewählt. Köppe, der 1.Vorsitzende, freut sich über das tolle Ergebnis. „Die Versammlung zeigt dass unsere Mitglieder geschlossen hinter der Vorstandschaft stehen und wir so den eingeschlagenen Weg weiter gehen können“ sagt Köppe abschließend.