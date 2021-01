Seehasen-Spielmannszug und der Seehasen-Fanfarenzug planen gemeinsames Jubiläum

Der Seehasen-Spielmannszug und der Seehasen-Fanfarenzug planen für 2021 ein gemeinsames Jubiläum. Damit die Häfler Musiker in dieser schwierigen Zeit die Veranstaltung leichter stemmen können, unterstützt die Volksbank das Vorhaben mit einer Spende aus der Aktion „gemeinsam mehr“, wie die Vereine mitteilen.

Schon öfter haben die beiden Häfler Musikzüge, die beide aus dem Seehasenfest heraus gegründet wurden, gemeinsam gefeiert und Aktionen auf die Beine gestellt. Auch in diesem Jahr möchten die Seehasenmusikzüge ihre kleinen Jubiläen zusammen bestreiten. Der Spielmannszug, ältester Musikzug in Friedrichshafen, wird in diesem Jahr 70 Jahre alt, der Seehasen-Fanfarenzug hat sein 65. Jahr seit Gründung im Jahr 1956. Die Feierlichkeiten sollen laut Planung im Juni mit einem Konzert mit befreundeten Musikzügen auf dem Kirchplatz der Canisius-Kirche starten.

Seit 2011 unterstützt die Gemeinde den Fanfarenzug bei dem Engagement für das Kinderhospiz St. Nikolaus. Für die gute Zusammenarbeit hat die Gemeinde St. Petrus Canisius den Seehasen-Fanfarenzug 2015 zum „starken Partner“ ernannt. Am Abend soll im Lammgarten, dem „heimlichen Wohnzimmer der Seehasen“, eine Jubiläumsparty mit verschiedenen Musikzügen und Partyband stattfinden. Der Abend soll unter dem Motto „Celebrate the 70s“ starten und wird mit der Band „ABBAlution“ sicher ein besonderes Highlight schreiben die Veranstalter. Am darauffolgenden Sonntag wird der traditionelle Gottesdienst in der Canisius-Kirche mit anschließendem Kirchplatzhock gefeiert. Den Gottesdienst feiern die Seehasen seit 2011, was ebenfalls einen zehnjährigen Geburtstag darstellt.

Für beide Vereine ist es wichtig, dass sie ihre Jubiläumsveranstaltungen den Zuschauern, Freunden und Gästen ohne Eintritt präsentieren können. „Wir wollen nicht die größte und beste Party aller Zeiten veranstalten und dafür die Gäste zur Kasse bitten“, sagt Köppe mit dem Verweis auf den Drang, „größer, lauter, teurer“. „Uns ist es wichtig, eine gute Zeit zu haben und, dass Gäste fröhlich und gut gelaunt nach Hause gehen.“ Den größten Teil der Ausgaben können die Vereine mit der Unterstützung von Freunden und Gönnern selbst stemmen. „Die Spende der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang aus der Aktion ,gemeinsam mehr’ kommt in diesen Zeiten natürlich wie gerufen, wir Seehasen bieten auch ,gemeinsam mehr’“, bringt es Stefan Richter vom Spielmannszug auf den Punkt.

Die beiden Vereine haben ihren Jahreshöhepunkt normalerweise an den fünf Festtagen des Häfler Kinder- und Heimatfests. Uwe Köppe vom Fanfarenzug und Stefan Richter vom Spielmannszug sind mit ihren Mitgliedern an diesen Festtagen, neben zahlreichen offiziellen Veranstaltungen, auch in den Seniorenheimen, Kindergärten, bei Freunden und Gönnern in ganz Friedrichshafen unterwegs, um das Seehasenfest anzukündigen.

Federführend unter dem Seehasen-Fanfarenzug engagieren sich die Musikerinnen und Musiker beider Vereine auch für das Kinderhospiz St. Nikolaus, von welchem der Fanfarenzug seit 2015 Botschafter ist. Auf die Frage, ob eine Jubiläumsplanung unter den gegebenen Umständen nicht zu optimistisch ist, antworten beide Musikzüge übereinstimmend: „In den Vereinen und besonders als Musikverein leben wir ständig mit Optimismus und nehmen die Umstände letztlich wie sie kommen.“