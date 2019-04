Seehasen im Faustball wieder das Maß aller Dinge

Das Senioren-Faustballteam des VfB Friedrichshafen hat bei der Internationalen Vorarlberger Meisterschaft im österreichischen Höchst nach einem, wie sie selbst mitteilen, spannenden Finale den Turniersieg geholt – und damit Wiedergutmachung betrieben: Im vergangenen Jahr mussten sich die Häfler, nach drei Turniersiegen in Folge, dem SVD Diepoldsau-Schmitter aus der Schweiz geschlagen geben.

Diese Scharte galt es heuer auszuwetzen – angesichts des mit zahlreichen ehemaligen Erst- und Zweitligaspielern besetzten, Teilnehmerfeldes auch für den VfB Friedrichshafen keine leichte Aufgabe. Das merkten die Seehasen gleich in der Auftaktpartie gegen die TS Lauterach. Nach verhaltenem Start entwickelte sich jedoch ein munteres Spiel, aus dem der VfB mit 2:0 (11:5/11:3) als klarer Sieger hervorging.

Ein Häfler bei der Konkurrenz

Deutlich schwerer ging es danach gegen TS Schwarzach I. Die Vorarlberger übernahmen von Beginn an die Iniative. Nach dem Verlust des ersten Satzes überzeugte der VfB im zweiten Durchgang mit einer deutlichen Leistungssteigerung und erreichte so am Ende ein verdientes 1:1 (5:11/11:6) Unentschieden.

Besser lief es gegen die Eidgenossen vom TSV Montlingen, deren 2,05 Meter-Hüne im Angriff die Häfler stark unter Druck setzte. Aber der VfB Friedrichshafen hielt dagegen und gewann verdient mit 2:0 (11:8/11:9).

Zum Abschluss stand der VfB dann dem erfahrensten Team, der TS Schwarzach II, gegenüber. Der frisch gekürte österreichische Staatsmeister hatte sich für das Turnier zudem mit Reiner Müller, dem Abteilungsleiter des VfB Friedrichshafen, verstärkt. Und der wusste natürlich genau um die Stärken und Schwächen seiner Häfler.

Finale gegen Schwarzach

Dementsprechend umkämpft war die Partie. Im ersten Satz behielt der VfB die Oberhand, im zweiten übernahmen die Oldies aus Schwarzach das Zepter. Und so reichte es auch gegen Schwarzach II nur zu einem 1:1 (11:8/12:14). Trotzdem standen die Seehasen am Ende der Vorrunde ungeschlagen an der Tabellenspitze. Im Finale der M35+ Altersklasse ging es erneut gegen die TS Schwarzach I.

Die Hausherren begannen forsch. Angefeuert vom heimischen Publikum spielte sich Schwarzach in einen Rausch. Nach dem Satzverlust war dann im zweiten Durchgang wieder der VfB am Drücker. Zwar hielten die Vorarlberger den Satz bis in die Verlängerung offen. Am Ende aber versagten die Nerven. Mit einem harten Schmetterschlag versuchte Schwarzach die Entscheidung zu erzwingen. Der Ball landete jedoch knapp im Aus. Das 1:1 (7:11/15:14) reichte dem VfB Friedrichshafen zum Turniersieg.