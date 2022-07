„Seehasen & Freunde“ spenden für Kinderhospiz

Der Seehasen -Fanfarenzug hat bei der diesjährigen Auflage seiner Veranstaltung „Seehasen & Freunde“ wieder für das Kinderhospiz St. Nikolaus gesammelt. Die eingeladenen Musikgruppen sowie die Gäste im Lammgarten haben gemeinsam, unter dem Motto „Wir haben Euch nicht vergessen“ 2100 Euro gespendet, teilt der Fanfarenzug mit.

Schon beim traditionellen Empfang hatten viele Musikgruppen und Ehrengäste neben den üblichen Gastgeschenken einen symbolischen Scheck dabei. „Es ist für den Seehasen-Fanfarenzug eine Auszeichnung, dass wir für unsere Musikerkollegen und für viele Menschen in der Region nicht nur für das Seehasenfest stehen, sondern auch für das Kinderhospiz“, sagt Uwe Köppe, Vorsitzender des Fanfarenzugs. Der Seehasen-Fanfarenzug unterstützt das Hospiz seit 2011 und wurde aufgrund seines Engagements beim Seehasenfest 2015 im großen Rahmen zum Botschafter ernannt. Das Kinderhospiz St. Nikolaus unterstützt Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern und ist dauerhaft auf Spenden angewiesen, da es in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize gibt, wie es in der Mitteilung des Fanfarenzugs heißt.