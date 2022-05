Seehasen-Fanfarenzug macht „Top Gun“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende trauten die Kinobesucher im Cineplex Friedrichshafen ihren Augen kaum, wimmelte es doch im Foyer des Lichtspielhauses von zahlreichen Top Gun Piloten. Zum Start des neuen Tom Cruise Blockbusters „Top Gun: Maverick” veranstaltete der Häfler Seehasen-Fanfarenzug gemeinsam mit dem Cineplex eine Fotoaktion. Die Musiker aus Friedrichshafen, die das Top Gun Kostüm in ihrem Fasnetsfundus haben, ließen sich im Pilotenoutfit mit Besucher des Kinos fotogarfieren. „Die Aktion wurde sehr gut angenommen und wir hatten teilweise ganz schön zu tun‘“ sagt Uwe Köppe, Chef des Häfler Fanfarenzugs. Auch Theaterleiter Alexander Ronkartz war mit der Aktion sehr zufrieden und lobt die Seehasen für die unkomplizierte Zusammenarbeit. „Man muss dem Fanfarenzug wirklich ein Kompliment aussprechen. Sie haben unheimlich geduldig und professionell alle Fotowünsche erfüllt“ so der Theaterleiter. Die Idee zu der Aktion kam von den Seehasen, und Ronkartz war von der Anfrage des Fanfarenzugs sofort begeistert. „Es sind oft immer die kleinen Ideen, aus denen eine tolle Aktion wird“ so Köppe. Der Seehasen-Fanfarenzug möchte sich mit solchen Aktionen auch außerhalb der Fanfarenmusik präsentieren und zeigen dass sie mehr zu bieten haben. Selbstverständlich ließen es sich die „Piloten“ nicht nehmen im Anschluss der Aktion gemeinsam den neuen „Top Gun“ Film anzuschauen. Musikalisch ist Friedrichshafens ältester Fanfarenzug wieder am 25. Juni zu hören. Bei der Eigenveranstaltung „Seehasen & Freunde“ im Lammgarten sind die Seehasen wieder in ihren traditionellen, roten Kostümen zu sehen und zu hören.

Wer Lust hat, Teil des Seehasen-Fanfarenzugs zu werden, ist herzlich willkommen. Die Proben finden dienstags von 19:00 bis 20:30 Uhr und freitags von 18:30 bis 20:00 Uhr im Seehasenfundus in Ailingen statt.