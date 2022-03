Seehasen-Fanfarenzug legt wieder los

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Seehasen-Fanfarenzug startet seine musikalische Saison im Mai mit einer Konzertreise nach Essen. Nach den zahlreichen Einschränkungen sind die Häfler Musiker froh, endlich wieder musikalisch loszulegen. Die Musiker aus der Zeppelinstadt sind gerngesehene Gäste in der Ruhrpott Metropole und Kulturstadt von 2010 und dort nicht zum ersten Mal musikalisch aktiv. Beim diesjährigen Gemeinschaftskonzert mit dem Ruhr-Sound-Orchester, von dem die Einladung ausgeht, und dem ersten Essener Akkordeon Orchester möchte der Fanfarenzug den Konzertbesuchern ein neues Musikstück präsentieren. „Wir waren natürlich in der auftrittslosen Zeit nicht untätig“ sagt Uwe Köppe, 1.Vorsitzender des Vereins, und fügt nicht ohne Stolz an „da wir in der glücklichen Lage sind, Mitglieder in unseren Reihen zu haben die erstklassige Fanfarenstücke schreiben und arrangieren können, haben wir in dieser Zeit eine neue Eigenkomposition eingeprobt“. Die Häfler bekommen das neue Stück vom ältesten Fanfarenzug der Stadt beim diesjährigen „Seehasen & Freunde“ präsentiert. Freunde der Fanfarenmusik sollten sich diesen Termin schon jetzt vormerken. Bei der Veranstaltung im Lammgarten, die am 25.06. stattfindet, sind die befreundeten Musikzüge Tell aus Ravensburg, der FZ Unteruhldingen und die Löwen aus Baint musikalisch vertreten. Die Gäste können sich bei dieser Gelegenheit auch von der musikalischen Qualität des Ruhr-Sound-Orchester überzeugen, dass ebenfalls mit von der Partie ist. Das Orchester ist eines der größten Laienorchester Essens und hat die Zuhörer schon 2015 begeistert. Mit der Coverband „Gangsters of Love“ aus dem Allgäu konnten die Seehasen wieder eine Band verpflichten die gute Musik und Spaß vereint und sicher eines der Highlights des Abends sein wird. Weiterhin gibt es die Möglichkeit ab einem Alter von 12 Jahren beim Seehasen-Fanfarenzug, der auch Botschafter des Kinderhospiz St.Nikolaus ist, mitzumachen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, das Kostüm wird größtenteils vom Verein gestellt. Das Präventions- und Schutzkonzept des Vereins, welches mit dem Jugendamt vereinbart wurde, ist auf der Internetseite des Vereins (www.seehasen-fanfarenzug.de) einsehbar. Proben und Mitgliederaufnahmen finden zu den Probezeiten, Dienstag von 19:00 – 20:30 Uhr und Freitag von 18:30 – 20:00 Uhr, im Seehasenfundus in Ailingen, Leonie-Fürst-Straße 19, statt.