Seehasen-Fanfarenzug geht mit neu formiertem Vorstand durch Krise

Noch vor dem neuerlichen Teil-Lockdown hat sich der Seehasen-Fanfarenzug Friedrichshafen zu seiner Jahreshauptversammlung getroffen. Neuwahlen standen im dabei Mittelpunkt und brachten eine Veränderung im Vorstand. Für das kommende Jahr ist eine Jubiläumsveranstaltung mit dem Spielmannszug geplant, wie die Seehasen in einer Pressemitteilung wissen lassen.

Nachdem die vergangene Fasnacht noch stattfand und vom Verein erfolgreich absolviert wurde, wurde es im Frühjahr coronabedingt „leiser“ um die Roten. Der Ausfall der Eigenveranstaltung „Seehasen und Freunde“ und des Seehasenfestes traf den Verein schwer und besonders die fehlenden Einnahmen aus dem Seehasenfest mussten von den Mitgliedern geschultert werden.

Die Mitgliederzahl der ausgebildeten Spieler blieb nahezu konstant, es haben aber vier „Auszubildende“ das Handtuch geworfen. „Es war natürlich durch die lange Probenpause, bedingt durch Corona, in diesem Jahr schwer für Neulinge in den Rhythmus zukommen“, so der Zugleiter und fügt weiter eindringlich an „wir dürfen hier nicht nachlassen und müssen weiter am Ball bleiben und den Nachwuchs fördern und ausbilden“, sagte Uwe Köppe, 1. Vorstand des Vereins.

Im Moment besteht der Verein insgesamt aus 85 Mitgliedern, was ein leichtes Minus gegenüber dem letzten Jahr von knapp fünf Prozent bedeutet.

Ein ebenso wichtiges Ereignis seider Umzug in den neu fertiggestellten Seehasenfundus gewesen, in dem die Musiker endlich eine dauerhafte Bleibe für das Vereinsmaterial wie Kostüme und Instrumente gefunden haben.

Köppe erklärte in seinem Rechenschaftsbericht, das die Arbeit des Vorstands trotz Corona nicht weniger wurde. So musste das Hygienekonzept des Vereins wiederholt an die Vorschriften angepasst werden, die Verwaltung auf Vordermann gebracht und die Mitglieder auf dem Laufenden gehalten werden. Auch gab es weiterhin Sitzungen und Besprechungen, teilweise virtuell, und dies wenn nötig immer unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften.

Als Ziel für das kommende Vereinsjahr hat sich der Vorstand weiterhin das Werben um Neumitglieder, vorrangig Jugendliche, und das Einstudieren neuer Musikstücke gesetzt.

Die Jahresabschlussfeier des Vereins sowie die kommende Fasnacht fallen der Pandemie zum Opfer. Bei der Fasnacht halten sich die Roten an die Empfehlung der Häfler Bodenseenarren, mit denen sie seit ein paar Jahren wieder gemeinsam in der Fasnacht unterwegs sind.

Die finanzielle Seite des Vereins wurde vom zuständigen Kassierer, Thorsten Hack, erläutert. Die fehlenden Einnahmen, die durch ausgefallene Auftritte entstanden sind, machten sich zwar bemerkbar, aber es hielten sich auch die Ausgaben, abgesehen von der Fasnacht, in Grenzen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Für die abgelaufene Fasnacht hatte der Verein allein durch Busfahrten Kosten von fast 3000 Euro zu stemmen, hinzu kamen Kostümreparaturen und -anschaffungen von über 4000 Euro. Kosten, die nicht durch Gagen eingespielt werden konnten. „Wir haben aber in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet, so dass der Seehasen-Fanfarenzug das noch stemmen kann, ohne in zu starke Bedrängnis zu kommen“, so Hack. „Bei einem zweiten Corona-Jahr kann es für uns aber sehr eng werden“, gab der Kassiere auf Nachfrage bekannt.

Die Neuwahlen im Verein brachten für den Vorstand eine Neuerung. René Bless, Dirigent, stellte sich aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl. Der zweifache Familienvater wolle mehr Zeit für seine Zwillinge haben, begründete Bless seinen Schritt. Dem Fanfarenzug bleibt er aber weiterhin als Spieler treu. Seinen Platz übernimmt in Zukunft Manuel Kinzelmann. Kinzelmann stellte seine Ziele und sein Programm für seine Amtszeit in der Versammlung vor und konnte damit über zwei Drittel der Stimmen für sich verbuchen.

Thorsten Hack stand als Kassier ebenfalls zur Wahl und wurde einstimmig im Amt bestätigt. Für das Amt des Kostüm-Instrumenten und Zeugwarts stellten sich Markus Lütkemüller und Philipp Pfeifer gemeinsam zur Verfügung und wurden von der Versammlung bestätigt.

Die Planung für das kommende Jahr möchte die Vorstandschaft, abgesehen von der Fasnacht, wie gewohnt vornehmen. „Wir gehen optimistisch an die Sache“ sagt Köppe. So Planen die Musiker gemeinsam mit dem Seehasen-Spielmannszug eine kleine Jubiläumsfeier.

Der Spielmannszug wird kommendes Jahr 70 und der Fanfarenzug 65 Jahre alt. „Da beide Vereine aus dem Seehasenfest heraus entstanden sind biete sich das an“, so Köppe. Die beiden Vereine habe schon in der Vergangenheit einige Veranstaltungen gemeistert und sind gut aufeinander eingespielt. Geplant ist im Juni ein Konzert mit befreunden Musikzügen und eine anschließende Party im „Lammgarten“. Am Sonntag soll ein Gottesdienst und ein Kirchplatzkonzert bei der Canisiuskirche die Feierlichkeiten abschließen. „Wir sind hier aber noch gemeinsam in Planung und berichten, wenn es etwas Neues gibt“, so Köppe.