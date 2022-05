Seehasen-Fanfarenzug erfolgreich in Essen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vierten Mai-Wochenende war der Seehasen-Fanfarenzug Friedrichshafen zu Gast in Essen. Auf Einladung des Ruhr-Sound-Orchester sind die Musiker aus der Zeppelinstadt bereits zum dritten Mal zu Besuch in der Rein-Ruhr Metropole.

Beim sehr gut besuchten Frühlingskonzert in der Reformationskirche Rüttenscheid, bei dem mit dem Seehasen-Fanfarenzug, dem Ruhr-Sound-Orchester und dem Ersten Essener Akkordeon-Orchester e.V. drei komplett verschiedene Musikrichtungen mit von der Partie waren, konnten die Häfler Musiker mit ihren klassischen und rhythmischen Fanfarenstücken die Besucher mehr als begeistern. Uwe Köppe, erster Vorsitzender der Seehasen, übernahm wie gewohnt die Moderation beim Auftritt des Fanfarenzugs. „Wir Seehasen sehen uns, neben der Botschafteraufgabe des Kinderhospiz St.Nikolaus auch als Botschafter des Seehasenfests und musikalischer Repräsentant unserer Heimatstadt“ so Köppe bei seiner Begrüßung. Geschickt ließ er die Schönheit der Bodenseeregion und die Faszination des Seehasenfestes in seine Moderation einfließen. Musikalisch hatten die Roten als Besonderheit ein neues, rhythmisches Fanfarenstück im Gepäck, das die Konzertbesucher als Uraufführung erleben durften. Manuel Kinzelmann, Dirigent und musikalischer Leiter des Vereins, war sichtlich zufrieden mit der Resonanz des Auftritts und des neuen Musikstücks. „Dieser Auftritt war ein sehr guter musikalischer Gradmesser für unser Seehasenfest, vor allem nach der langen Zwangspause durch die Pandemie“ so Kinzelmann. Das neue Fanfarenstück, das vom Vereinsmitglied Michael Überall eigens für den Seehasen-Fanfarenzug komponiert wurde, findet sicher seinen festen Platz im Repertoire von Friedrichshafens ältestem Fanfarenzug. Die Häfler bekommen das neue Stück am 25. Juni bei „Seehasen & Freunde“ präsentiert. Zum Ende ihres 45-Minuten-Auftritts übereichte Uwe Köppe an Michael Höger, Vorsitzender des Ruhr-Sound-Orchester, und Peter Lohmar vom Akkordeon Orchester den mitgebrachten „Hasenklee“. Im Anschluss an das Konzert kommt Köppe immer gerne mit Besuchern ins Gespräch und kann so ein ungefiltertes Feedback mitnehmen. „Es ist toll für uns zu hören, dass die Fanfarenmusik aus Oberschwaben und der Seehasen-Fanfarenzug nichts von der Attraktivität verloren hat und immer noch begeistert“ so das Fazit des Chefs der Häfler Musiker.