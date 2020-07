Das Seehasenfest ist in Friedrichshafen Tradition. Kurz vor den Sommerferien hätte in diesem Jahr zum fünftägigen Fest an der Uferpromenade und am Hinteren Hafen eingeladen werden sollen. Es musste aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Wie können Einheimische und Gäste trotzdem ein Stück Seehasenfest mit nach Hause nehmen? Die Organisatoren hatten die Idee, Seehasen-Taschen als Souvenir zum Mitnehmen zu packen. Die Tasche ist vollgepackt mit Andenken wie beispielsweise einem Seehäsle als Plüschtier oder als Schlüsselanhänger, einem Seehasenfest-Armband, Fähnchen und Luftballons, und einem Seehasen-Tattoo. Wer ein Täschchen kauft, erhält symbolisch als Ersatz für das fehlende Feuerwerk einige Wunderkerzen. Die Tasche wird während der eigentlichen Seehasenfest-Tage von Donnerstag, 16. Juli, bis Montag, 20. Juli, an der Infothek im Rathaus am Adenauerplatz angeboten. Der Preis für das „Seehasenfest zu Hause“ beträgt mit dem Plüschhäsle 15 Euro, die Tasche mit dem Schlüsselanhänger-Häsle kostet zehn Euro.