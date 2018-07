Bei der lustigen Regatta haben sich die Schüler wieder so einiges einfallen lassen. Bei der Regatta werden den Teilnehmern im Vorfeld Flöße zur Verfügung gestellt, die sie dann nach ihren Ideen gestalten dürfen. Sieben Mannschaften mit jeweils einem Bord-Kapitän haben zu Hammer, Nagel und Farben gegriffen und fantasievolle Boote gebaut. Eine fünfköpfige Jury, die Punkte vergab, und einem digitalen Phonmesser, der den Beifall des Publikums maß, wurden die Gewinnerteams ermittelt.

Die Boote des THW und des DLRG zogen die Flosse Richtung Zuschauer. Leider machte ihnen das Seegras einen Strich durch die Rechnung. Damit sich das lose Gras nicht in den Motoren verfing, konnte die Boote nur in einem großen Abstand zum Ufer an den Zuschauern vorbei gezogen werden. „Sicherheit geht vor“, bescheinigt auch Moderator Bruno Hirscher, was auch dem anhaltenden Applaus des Publikums keinen Abbruch tat. Einhörner fanden sich auf der See wieder, das neue Hallenbad im Kleinformat oder auch ein zukunftsfähiges Automodell, das betitelt war mit „ Zurück in die Zukunft - Gott schützt uns vor Sturm und Wind und Autos, die aus Japan sind“. Bewertet wurden die Idee, die Originalität und die Umsetzung. Diesmal hatte die Merian Schule die Nase vorn. Mit ihrem Wunsch nach einer Partnerin für den Seehas erhielten sie die meisten Punkte und den lautesten Beifall: „Häsin sucht Hase - 70 Jahre allein sind genug, der Seehas paarshipt jetzt“, fordern sie. Auf den zweiten Platz hat es die „Hohentwiel“ geschafft, gebaut von Schülern der Bodensee Schule. Aus dem Schlot des Mini-Dampfers dampfte es wirklich recht ordentlich und „Santa Claus“ erhielt den dritten Platz. Der möchte sich unbedingt mal mit dem Seehas treffen, „dann gehen wir einen trinken und danach wird unser Floß versinken!“ Eine Idee von Schülern des Graf Zeppelin Gymnasiums. Den vierten Platz konnte das neue Hallenbad nach Entwürfen von weiteren Bodenseeschülern für sich verbuchen und das Einhorn (GZG), der „Zurück in die Zukunft“-Wagen (GZG) und ein Delphin (GZG), der über die Fluten des Bodensees dahinglitt, haben jeweils eine fünften Platz belegt.