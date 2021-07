„Seehas to Go“-Taschen und Seehasenwein sind beim Häfler Seehasenfest ausverkauft

Die Aktion des Seehasenpräsidiums, „Seehas to Go“-Taschen zu verkaufen, kam richtig gut an und löste zum Auftakt des ausgefallenen Seehasenfests eine riesige Nachfrage aus. Die Taschen waren bereits am Freitag ausverkauft, wie die Stadtverwaltung Friedrichshafen am Freitagnachmittag mitteilte.

Auch von dem Wein aus dem Hause Württemberg, der mit eigens gestaltetem Etikett als limitierte Sonderedition „Seehasenwein 2021“ verkauft wurde, ist nichts mehr zu haben. Die Nachfrage sei dieses Jahr noch größer als 2020, sodass am Donnerstagabend das Seehasenpräsidium kurzfristig weitere Taschen gepackt hatte. Diese hätten am Freitag reißenden Absatz fanden. Insgesamt wurden 250 Taschen verkauft. Deshalb wird es auch keinen Verkaufsstand auf dem Schlemmermarkt am Samstag geben.

Dafür wird es am Samstag, 17. Juli, um 10.30 Uhr Online-Ansprachen des Oberbürgermeisters sowie des Seehas an die Kinder und Bürgerinnen und Bürger der Stadt geben. Diese kann man im Internet unter www.seehasenfest.de mitverfolgen oder im Nachgang anschauen.