Seehas ist wieder da! - Das ist neu beim Häfler Kinder- und Heimatfest

Feuerwerk, Fischerstechen, Fahrgeschäfte: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause feiert Friedrichshafen von Donnerstag, 14., bis Montag, 18. Juli, endlich wieder Seehasenfest. Eine Neuerung: Der Festzug am Sonntag startet bereits um 10.30 Uhr und nicht wie bislang um 13.30 Uhr.

Programm:

Fassanstich am Donnerstag um 18 Uhr im Festgarten an der Musikmuschel, Schulsport am Freitag, Einholen und Begrüßung des Seehas am Samstagnachmittag, Feuerwerk am Samstag um 22.30 Uhr, Verabschiedung des Seehas am Montag um 18 Uhr am Gondelhafen – an vielen bewährten Programmpunkten ändert sich nichts.

Seehasenfest bleibt eben Seehasenfest – oder um es mit Kai Nopper beim Pressegespräch im Seehasenfundus in Ailingen zu sagen: „Wer am Donnerstag um 17 Uhr beim Antrommeln dabei ist, hat alles richtig gemacht.“ Der Leiter der Gemeinschaftsschule Schreienesch bildet seit diesem Jahr gemeinsam mit Christine Waggershauser, Leiterin der Schule Fischbach, die Doppelspitze des Seehasenfest-Präsidiums.

Festzug:

Das Motto des Seehasenfestzuges am Sonntag lautet: „Der Seehas und seine Freunde aus aller Welt“. Beginn ist um 10.30 Uhr, die Vorverlegung war bereits vor der Pandemie beschlossene Sache. Der Grund: Die Schüler und Musikkapellen müssen so nicht mehr in der Mittagshitze durch die Stadt marschieren.

Ausblick garantiert: Das Riesenrad Jupiter dreht sich auf dem Hinteren Hafen. Wer mehr Nervenkitzel braucht, steigt in den 55 Meter hohen XXL Racer beim Yachthafen am Graf-Zeppelin-Haus. (Foto: Stadt Friedrichshafen)

Der Festzug beginnt auf dem Schulhof vor der Pestalozzischule und führt von dort aus über die Wendelgard-, Riedlepark-, Eugen- und Wera- in die Friedrichstraße. Von dort geht es weiter über die Riedlepark-, Charlotten-, Allmandstraße und wieder zurück zur Pestalozzischule.

Eine Besonderheit: Die Erstklässler, die in den vergangenen Jahren pandemiebedingt auf den Seehas verzichten mussten, dürfen mit den aktuellen Erstklässlern vorneweg gehen. Zu erkennen sind sie an ihren grünen T-Shirts mit der Aufschrift „Seehäsle 2020“ und „Seehäsle 2021“.

Rummel und Festmeile:

45 Fahrgeschäfte und Spiele, 56 Imbissstände und 34 Stände mit Kunsthandwerk und mehr, Festgärten der offiziellen Festwirte: Beim 72. Seehasenfest geht es rund – und zwar für alle Altersgruppen, wie Cathrin Batzner, Marktmeisterin der Stadt, verspricht. Der größte Teil des Vergnügungsparks ist wie gewohnt am Hinteren Hafen zu finden.

Des Häflers liebstes Langohr: Nach der Corona-Zwangspause feiert Friedrichshafen von 14. bis 18. Juli endlich wieder Seehasenfest. (Foto: Lydia Schäfer)

Mit dabei sind unter anderem wieder das Riesenrad Jupiter, Autoscooter und Achterbahn. Für neuen Schwung sorgen das Überkopf-Fahrgeschäft Avenger Royal und der 55 Meter hohe Propeller XXL Racer beim Yachthafen am Graf-Zeppelin-Haus (GZH).

Außerdem ist das Jugendhaus Molke mit Jugendcafé, Chill-Out-Area und Aloa-Bar am Start. Und auf dem Aktionsgelände des Spielehauses im Paulinengarten können Kinder kostenlos basteln, sich austoben oder in Ruhe Theateraufführungen anschauen.

Theater:

Ein Höhepunkt des Kinder- und Heimatfestes ist die Festaufführung, die üblicherweise in jedem Jahr eine andere Bildungseinrichtung übernimmt. 2022 haben sich 14 Schulen zusammengetan, um am Seehasendonnerstag um 19.30 Uhr die Seehasenrevue „Miteinander um die Welt“ auf die GZH-Bühne zu bringen.

Die Proben laufen seit Januar. Hintergrund: Wegen Corona konnten an den Schulen keine Theater-Gruppen angeboten werden, wie Christine Waggershauser vom Seehasen-Präsidium berichtet. Im Anschluss eröffnet Oberbürgermeister Andreas Brand offiziell das 72. Seehasenfest. Die Festaufführung wird am Freitag und Sonntag jeweils um 18 Uhr wiederholt.

Sicherheit:

„Beim Thema Sicherheit können wir auf viel Bewährtes zurückgreifen“, sagt Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung der Stadt Friedrichshafen. Das Konzept werde in enger Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten erarbeitet. Schwer einzuschätzen sei, wie viele Besucher auf dem Festgelände unterwegs sein werden. Bei der letzten Auflage vor Corona waren es 140 000.

Es geht um ein Kinder- und Jugendfest und nicht um grenzenloses Trinken. Volkmar Rees, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen

Details zum Sicherheitskonzept werden nicht genannt. Nur so viel: Eine Videoüberwachung ist vorgesehen, wie Volkmar Rees, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen, ankündigt. Zudem werde die Polizei präsent sein, unter anderem seien Jugendschutzstreifen im Einsatz. Der Revierleiter: „Es geht um ein Kinder- und Jugendfest und nicht um grenzenloses Trinken.“

Abzeichen und Karten:

Das Festabzeichen aus Holz kostet fünf Euro, wovon 50 Cent für die Ukraine-Hilfe in der Stadt verwendet werden. Bei Feuerwerk, Festzug und Theateraufführungen ist das Tragen Pflicht – und ansonsten laut Stadt „mehr als eine Ehrensache“. Der Vorverkauf, den vor allem Schüler übernehmen, beginnt am Mittwoch, 29. Juni. Die Abzeichen sind außerdem im Shop des Zeppelin-Museums, an der Infothek des Rathauses, der Vorverkaufskasse des GZH, online und während des Fests am Infostand erhältlich.

Organisation ist alles: Präsidium, Stadt, Polizei und Rettungsdienste arbeiten zusammen, um den Häflern ein gelungenes Seehasenfest zu ermöglichen. Jetzt hat das Team bei einem Pressegespräch im Seehasenfundus in Ailingen den Ablauf vorgestellt. (Foto: Tanja Poimer)

Karten für die drei Schiffe, die den Seehas einholen, werden verlost. Die Tickets für Festaufführung und Clown-Theater sind kostenlos und werden am Dienstag, 5. Juli, von 14 bis 16 Uhr in der Eingangshalle des GZH ausgegeben. Sollten Theaterkarten übrig bleiben, sind diese ab Mittwoch, 6. Juli, beim Kartenservice des GZH zu haben.

Bierpreis:

Bier- und Wertmarken für andere Getränke und Speisen können beim Kartenservice des GZH sowie an der Infothek im Rathaus erworben werden. Ein halber Liter Bier kostet fünf Euro. Der Preis für eine Maß, also einen Liter Bier wurde laut Stadt von den Festwirten auf 9,80 Euro festgelegt. Zu kaufen gibt es Biermarken zu je fünf Euro und Wertmarken für je 2,50 Euro.