Seegockel bringen ihren „Stall“ auf Vordermann

Auf der Hauptversammlung des Vereins zur Pflege des Volkstums sind Karl Haller in seiner Funktion als Präsident sowie Thomas Martin in seinem Amt als Schriftführer bestätigt worden. Insgesamt wurden 61 Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Zunftmeister Oli Venus und Eitel Nikschat erhielten für ihr außerordentliches Engagement für den Verein die Gockelstatue in Bronze.

Neben Wahlen und den zahlreichen Ehrungen bestimmten die Jahresrückblicke und das Konzept „Gowe 2025“ vor. Das Vereinsheim – die Gockelwerkstatt (Gowe) – sei in die Jahre gekommen und nach 21 Jahren stünden notwendige Sanierungsarbeiten an, erklärte Haller. Ohne Frage zählt der Verein, dem die Abteilungen Narrenzunft, Bürgergarde, Elferrat und der Fanfarenzug Graf Zeppelin angehören, mit knapp 1800 Mitgliedern zu den größten in Friedrichshafen. „Die Gowe wird jeden Tag genutzt“, sagte Haller, was nach zwei Jahrzehnten notwendige Sanierungsarbeiten nötig mache. Insbesondere die Heizungsanlage, das Kühlhaus und auch die Gastro-Spülmaschine in der Küche müssten dringend saniert beziehungsweise erneuert werden, nannte er als dringlichste Maßnahme. Ferner stehe der Wunsch einiger Mitglieder nach einem Sonnenrollo und Verdunklungsmöglichkeiten der Fensterfont auf der Agenda. Weitere Sanierungsmaßnahmen wie die Erneuerung der Schließanlage, der Erwerb einer eigenen Bühne, die Verbesserung von Licht- und Tontechnik, die Gestaltung der Außenanlage im oberen Bereich oder auch der Parkplatz rund um die Gowe sollen ebenfalls auf Dauer umgesetzt werden „Verschiedene Leute werden sich um verschiedene Projekte kümmern. Wie, was und wann umgesetzt werden soll und auch wie das Ganze finanziert wird, werden wir rechtzeitig bekannt geben. Wir werde euch auf dem Laufenden halten“, so der Präsident.

Zahlreiche Ehrungen

Oliver Venus und Eitel Nikschat erhielten jeweils den Bronzegockel für ihre Leistungen für den Verein. Zunftmeister Venus für die langjährige und intensive Vorbereitung des Ringtreffens und Eitel Nikschat habe 40 Jahre lang die Straßen beflaggt, sei im Gockelwerkstatt-Team engagiert, zeichne verantwortlich für den Bühnenbau der Bürgerbälle, bei denen er zudem als Regieassistent tätig sei. Weitere Ehrungen wurden für langjährige Mitgliedschaft ausgesprochen: 60 Jahre dabei sind Karl Knöpfler, Alfred Herrmann und Josef Pfister, während Brigitte Böhmer, Erika Igel, Rudi Krafcsik, Gisela Pickels, Eugen Renz, Beatrice Wicker und Alfons Zodel bereits seit 50 Jahren dem Hauptverein die Treue halten. Weiter 18 Mitglieder sind seit 40 Jahren im Hauptverein und insgesamt 35 Mitglieder bereits seit einem Vierteljahrhundert.