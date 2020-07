Vor vier Wochen ist die Seefontäne vor der Freitreppe wegen eines Defekts an der Pumpe zurück in den Bootshafen geschleppt und aus dem Wasser gehoben worden. Die Fontäne wurde nun im Betriebshof der städtischen Baubetriebe von einer Fachfirma repariert. Jetzt wurde die rund zweieinhalb Tonnen schwere Fontäne mit dem Boot der Bodensee-Taucher GmbH zurück an ihren Standort geschleppt, verankert und in Betrieb genommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Fahrt vom Bootshafen bis vor die Freitreppe dauerte rund 45 Minuten, die gesamte Aktion nahm mehrere Stunden in Anspruch.

Im Sommer ist der 25 bis 30 Meter hohe Wasserstrahl der Fontäne vom Seeufer aus zu sehen. Nachts ist die Fontäne beleuchtet. Sie wurde 1993 gebaut und fördert pro Stunde rund 125 Kubikmeter Seewasser. Seit 2012 unterstützt die Zeppelin GmbH die Wasserung und den Betrieb.