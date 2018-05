Menschen aus rund 120 Nationen leben laut aktueller Statistik in Friedrichshafen und tragen zur kulturellen Vielfalt der Stadt bei. Viele von ihnen sind längst am See zu Hause und identifizieren sich mit ihrer neuen Heimatstadt. In unserer Serie „Häfler aus aller Welt“ stellen wir Männer und Frauen vor, die uns an ihrem Lebensweg teilhaben lassen und erzählen, warum sie sich im Hafen so wohl fühlen. Heute: Liuba Cardenas aus Kuba, die den Spuren der Liebe gefolgt ist.

Wenn man sich diese karibische Insel vor Augen hält, dann können schon Urlaubsgefühle aufkommen. Man denkt an Palmen und Meer, an pure Lebensfreude, vielleicht auch an Zigarren, Rum, alte Cadillacs und andere schnittige Oldtimer. „Ja, Kuba ist ein wunderschönes Land“, erzählt Liuba Cardenas. „Und dennoch: Als ich zum ersten Mal nach Friedrichshafen kam, den See und die schneebedeckten Berge sah, dachte ich: Wo bin ich denn hier gelandet? So könnte vielleicht das Paradies aussehen.“

Blättern wir ein wenig zurück ins Jahr 1998. Der Häfler Christian Scherbarth genießt seinen Urlaub auf Kuba. In seinem Feriendomizil fällt ihm eine junge Hotelfachfrau sofort auf. Aber nicht nur er ist wie vom Blitz getroffen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, weiß Liuba Cardenas auch 20 Jahre später noch ganz genau. Dann ging alles recht schnell. Im Jahr 2000 wurde geheiratet und die gemeinsame Wohnung in Friedrichshafen bezogen, vier Jahre später kam Tochter Caroline zur Welt.

„Klar, dass für mich in der neuen Heimat zunächst vieles anders und gewöhnungsbedürftig war“, sagt die 44-Jährige rückblickend. „Das Erlernen der Sprache war für mich schwer. Ich hatte aber auch anfangs den Eindruck, dass die Leute viel zurückhaltender sind, als ich es auf Kuba gekannt habe.“ Auch ein Grund, warum sie mit großer Offenheit und offensiv auf die Menschen zugeht. „Guten Morgen, wie geht’s?“ Wer andere immer grüßt, wird auch freundlich zurück gegrüßt, so Liuba Cardenas Erfahrung, die auch in Friedrichshafen wieder in einem Hotel ihrer Arbeit nachgeht. „Ich kenne viele Leute und viele Leute kennen mich“, sagt sie und berichtet von einem großen Bekanntenkreis, zu dem viele Häflerinnen aus anderen Teilen Mittel- und Südamerikas gehören, die sich regelmäßig treffen und austauschen. Dass ihr Mann acht Geschwister und damit auch eine große Verwandtschaft hat, auch das gefällt ihr ausgesprochen gut. „Dank meiner Schwiegermutter Helga und meines Schwagers Klaus habe ich schwäbisch kochen und backen gelernt“, erzählt sie. „In Kuba wird viel mit Reis gekocht. Mein Mann und meine Tochter stehen da nicht so sehr drauf.“ Trotzdem Ehrensache, dass nicht nur Rinderroulade und Kässpätzle, sondern natürlich auch immer wieder mal ein typisch kubanisches Gericht auf dem familiären Speisezettel steht. Und insbesondere Schwager Harald kann bei „Pollo a la Barbacoa“ – einer leckeren Hähnchenkeule mit Reis und Schwarzen Bohnen – nicht nein sagen.

Einmal pro Jahr geht’s für zwei Wochen nach Kuba, wo Mutter und Bruder nach wie vor leben. „Früher konnte man über Politik nicht reden – aus lauter Angst. Heute geht es aus politischer und wirtschaftlicher Sicht langsam aufwärts, auch wenn manche Lebensmittel nach wie vor kontingentiert sind“, betont Liuba Cardenas und freut sich darüber, dass sie ihre Mama schon siebenmal am See als Urlaubsgast begrüßen durfte.

Schwäbisch ist kein Problem – jedenfalls für Tochter Caroline, die auch perfekt Spanisch spricht. Mutter Liuba tut sich damit nach wie vor etwas schwerer. „Prösterle?“ Aber gern. „Allerdings muss ich bei solchen schwäbischen Ausdrücken immer noch meinen Mann nach der Bedeutung fragen“, sagt sie lachend. Was ihr an Friedrichshafen ganz besonders gut gefällt? Na zum Beispiel das Internationale Stadtfest und natürlich auch das Seehasenfest. „Na ja, Friedrichshafen ist im Vergleich zu Havanna schon ein ziemlich kleines Dorf“, sagt Liuba Cardenas. „Aber ich liebe dieses Dorf und möchte nirgendwo anders wohnen.“