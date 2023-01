„See Sterne“ werden vergeben

Die Talente-Bühne „See Sterne“ im Kulturhaus Caserne geht in die dritte Runde. Nachwuchskünstlerinnen und -künstler aus der Region zeigen am Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr im Casino (Einlass: 19 Uhr) ihr Können. Das Publikum vergibt am Ende des Abends den „See Stern 2023“. Für den Event kann man sich noch bis einschließlich 25. Januar bewerben.

Bereits zugesagt haben für die dritte „See Sterne“-Talentbühne in der Caserne zwei junge Pianistinnen und Pianisten der Musikwerkstatt Tettnang, eine Comedian, ein Slam Poet sowie Artistinnen und Artisten der Zirkus-Akademie. „Schön wäre es, wenn sich noch Schauspielerinnen und Schauspieler, Sängerinnen und Sänger, sowie weitere Musikerinnen und Musiker und Kabarettistinnen und Kabarettisten melden würden“, sagt Bernd Eiberger, stellvertretender Leiter des Kulturhauses.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden übrigens nicht von einer Jury runter gemacht á la „Bohlen und Konsorten“, sondern das Publikum kürt am Ende des Abends den „See Stern“ des Abends. Und diese Geschichte soll weitergehen, mit weiteren spannenden Auftritten.

Bewerbungen mit aussagekräftigem Audio- und/oder Videomaterial bitte bis spätestens 25. Januar an die Mail Adresse b.eiberger@kulturhaus-caserne.de. Karten für den „See Sterne“-Abend im Vorverkauf zehn Euro, ermäßigt acht Euro, zuzüglich Gebühr. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro.