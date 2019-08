Im „Fairkauf“ in Friedrichshafen fehlen die Helfer. 15 Ehrenamtliche engagieren sich zwar aktuell im sozialen Kaufhaus der Caritas, aber vor allem nachmittags und an den Samstagen sind die Schichten dünn besetzt. „Wir suchen Menschen, die Spaß und Freude am Umgang mit gebrauchten Sachen haben“, erklärt Nicole Aich. Sie ist Sozialarbeiterin und leitet bei der Caritas Bodensee-Oberschwaben den Bereich „Armut und soziale Netzwerke“. Im Fairkauf ist sie für die Betreuung der ehrenamtlichen Helfer zuständig.

„Bei uns kann jeder einkaufen, das ist mir ganz wichtig“, betont Aich. Der Fairkauf in Friedrichshafen ist als soziales Kaufhaus konzeptioniert. Alles, was im Laden für kleines Geld gekauft werden kann, stammt aus Sachspenden. Von Kinderbüchern über die Stereoanlage bis hin zu Hochzeitskleidern gibt es dort nahezu alles. Bedürftige, Sparfüchse oder Sammler auf der Suche etwas Besonderem sind alle gleichermaßen willkommen. Wer einen Ausweis der Tafel oder des DRK-Kleiderladens vorzeigen kann, bekommt auf die Preise nochmals 20 Prozent Rabatt. Der Gewinn, den der Fairkauf erwirtschaftet, kommt wieder der sozialen Arbeit der Caritas Bodensee-Oberschwaben zu Gute.

Eine bunte Mischung an Helfern beteilige sich am Projekt „soziales Kaufhaus“, sagt Aich. Ehrenamtliche, Schüler im Sozialpraktikum, Langzeitarbeitslose und Jugendliche, die Sozialstunden ableisten müssen, tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, dass alle in Ruhe stöbern können. Die Schicht am Mittwochvormittag ist inzwischen ein eingespieltes Team: „Wir sind haben einen sehr engen Zusammenhalt. Ich komme jede Woche gerne hier her“, sag Jack Larsen. Zusammen mit einem Kollegen arbeitet er im Keller des sozialen Kaufhauses und kontrolliert die gespendeten Elektrogeräte. Auch Rita Martin genießt den Teamgeist der Mittwochsschicht. Sie ist für das Sortieren und Sichten der gespendeten Bücher verantwortlich. „Wir brauchen einfach viele helfende Hände“, sagt sie. Manchmal würden sie und ihre Kollegen der Bücherflut schon gar nicht mehr Herr werden. „Freitags bin ich schon echt geschafft“, erzählt die Seniorin. Dann ist sie bei den Büchern die einzige Helferin und muss die schweren Bücherkisten alleine durch den Laden tragen.

Zu tun gibt es immer etwas im sozialen Kaufhaus. Regelmäßig bringen Spender ihre gebrauchten Sachen vorbei, die geprüft, sortiert und mit Preisen versehen werden müssen. Sonja Kübler ist die hauptamtliche Leiterin des Fairkaufs. Sie oder ihre Stellvertreterin sind immer anwesend, ansonsten schwankt die Schichtstärke zwischen ein bis sechs Personen - je nachdem, wer gerade Zeit hat.

Beim Nachtflohmarkt Anfang September wird der Fairkauf mit einem großen Stand vertreten sein, berichtet Sonja Kübler. Wer das Team und die Arbeit im sozialen Kaufhaus kennen lernen wolle, bekomme dort eine gute Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen. „Es soll einfach ganz viel passieren bei uns. Wir finden für jedes Talent ein Plätzchen“, sagt Kübler.