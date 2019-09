Der Theaterspielclub Extraschicht hat unter der Leitung von Theaterpädagogin Angelika Wagner eine Inszenierung mit dem Titel „Wo wollen wir hin und was soll darin vorkommen?“ erarbeitet. Am Sonntag, 22. September hat diese Performance über Berufswahl, Zukunftsgestaltung, Beziehungen und deren Tücken aus der Sicht einer Generation auf dem Flur, wie es im Untertitel heißt, um 20 Uhr im Kiesel im k42 Premiere. Weitere Aufführungen folgen am Montag, 30. September, 20 Uhr und Dienstag, 1. Oktober, 10 Uhr, ebenfalls im Kiesel.

Da steht man nun da mit seinem Abschluss in der Tasche und weiß nicht recht wohin! Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Variationen von Lebensmodellen – denn einfach 08/15 soll das Leben ja nicht verlaufen, es muss schon etwas Besonderes sein, schreibt das Kzulturbüro in der Vorschau. Aber wie soll man sich jemals entscheiden, wenn einem alle Wege offenstehen? Einfach irgendetwas beim Schopf packen? Oder lieber abwarten, ob sich womöglich doch noch weitere Optionen ergeben? Es ist nicht ganz einfach, sich bei scheinbar unendlichen Möglichkeiten auf eine einzige festzulegen. Will ich Kinder oder Karriere, beides oder nichts davon? Und wenn ich etwas ganz dringend will, bekomme ich das dann auch? Sechs Zweifelnde begeben sich auf Sinnsuche. Es spielen: Pius Bandte, Mara Bumüller, Verena Engers, Natalie Paul, Max Sohm und Anika Tomaszewski.